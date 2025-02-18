سيتي يستعيد الثلاثي المصاب قبل مواجهة ريال مدريد.. والكشف عن موقف هالاند

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - نيوكاسل

استعاد مانشستر سيتي 3 لاعبين مصابين قبل المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد خسارته 2-3 على ملعبه في الذهاب.

وشهدت تدريبات سيتي يوم الثلاثاء مشاركة ناثان آكي وروبن دياش وجاك جريليش وعمر مرموش وإرلينج هالاند بشكل طبيعي قبل مواجهة ريال مدريد.

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وكان آكي ودياش وجريليش قد غابوا عن مباراة سيتي الأخيرة ضد نيوكاسل يونايتد.

فيما استبدل هالاند في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما أصيب في الركبة.

لكن عقب صافرة النهاية سار المهاجم النرويجي بشكل طبيعي داخل الملعب.

كما أكد مدربه بيب جوارديولا أن إصابة هالاند ليست مقلقة وفقا لما أخبره به أطباء النادي.

أما مرموش فقد تلقى بعض الكدمات خلال مباراة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي التي تألق فيها بتسجيل 3 أهداف "هاتريك".

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وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يسجل الهدف الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و33.

وأصبح المهاجم المصري أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خلال 14 دقيقة.

ماذا قدّم عمر مرموش خلال 76 دقيقة؟

أهداف: 3

تسديدات على المرمى: 3 من 4

لمس الكرة: 40

تمريرات صحيحة: 14 من 16 (88%)

عرضيات صحيحة: 5 من 3

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 3

قطع مسار الكرة: 2

تشتيت الكرة: 1

ووصل لاعب وادي دجلة السابق إلى المساهمة التهديفية رقم 36 في الموسم الجاري، مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت والحالي مانشستر سيتي.

ولعب مرموش حتى الآن مع مانشستر سيتي 5 مباريات، بواقع 3 في الدوري الإنجليزي، وواحدة في الكأس ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

ويعد ذلك ثاني "هاتريك" يسجله مرموش في مسيرته الاحترافية بعدما سجل بقميص رديف فولفسبورج ضد هانوفر في دوري الدرجة الرابعة الألمانية في 2019، وبذلك أصبح الأول له في مسيرته في الدوريات الخمس الكبرى.

لاعب شتوتجارت السابق يعد ثاني لاعب مصري يسجل هاتريك بعد محمد صلاح الذي سجل 4 من قبل.

وسجل صلاح 4 أهداف ضد واتفورد في 2018 و3 أهداف ضد مانشستر يونايتد في 2021 وليدز يونايتد في 2020 وبورنموث في 2018.

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