سلة - قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 13:24
كتب : هاني العوضي
أعلن محمد الكرداني مدرب منتخب مصر لكرة السلة قائمة الفريق التي ستخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا.
ويستعد منتخب مصر للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في مدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير.
وشهدت القائمة تواجد عمرو زهران ومصطفى كيجو.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
إيهاب أمين – أحمد عادل – ميدو طه – يوسف شحاتة – مهاب ياسر – عمرو زهران – يوسف شوشة – عمر الشيخ – خالد عبد الناصر – أنس أسامة – مصطفى كيجو – عمر طارق.
وكان منتخب مصر قد توج ببطولة قطر الودية خلال الأيام الماضية.
ونجح منتخب مصر في التأهل للنسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد السكندري يضم لاعبا جديدا من جنوب السودان لأجل BAL كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه في إفريقيا بنجم جنوب السودان كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف المجموعة كرة سلة - انتصار الأهلي وخسارة سبورتنج في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري السيدات الكرداني لـ في الجول: سنعيد سلة مصر لوضعها الطبيعي.. وهذا سبب استبعاد أبو العلا ومرعي كرة سلة - الزمالك يعلن سيجورا مديرا فنيا للفريق دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع سيجورا لتدريب فريق السلة