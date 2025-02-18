تمهيدا لانتقال للدوري الليبي.. فاركو يعلن رحيل سيف تيري

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 12:41

كتب : FilGoal

سيف تيري - فاركو

أعلن نادي فاركو رحيل لاعبه السوداني سيف تيري وانتقاله للدوري الليبي.

وفقا للتقارير الليبية فإن تيري سينضم لنادي النصر الذي حسم التعاقد مع اللاعب بالفعل.

وينضم تيري إلى بينجامين بواتنج لاعب الاتحاد السكندري والذي كان قد انضم للنصر الليبي أيضا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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صاحب الـ 31 عاما يلعب بصفوف فاركو منذ 2021 بعد انضمامه قادما من المريخ السوداني.

وشارك تيري في 55 مباراة بقميص فاركو وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 18 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأخضر.

وكان النصر قد واجه الزمالك وديا خلال شهر نوفمبر الماضي في مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية السابق

سيف تيري النصر الليبي فاركو
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