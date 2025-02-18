فليك: غضب ليفاندوفسكي من التبديل؟ أنا من يقرر وعلى اللاعبين احترام ذلك

كشف هانس فليك مدرب برشلونة عن سبب استبعاد جول كوندي لاعب الفريق من التشكيل الأساسي لمواجهة رايو فايكانو.

وفاز برشلونة على فايكانو بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس من الجيد التفكير على جدول الترتيب لأن ذلك ليس النهج الصحيح، الآن أنا سعيد من أجل النادي والجماهير لأنهم يستحقون ذلك ولكن لا زلنا سنقاتل حتى النهاية وهذا هو الأسلوب الذي نريد اتباعه مباراة تلو الأخرى وهكذا نريد إنهاء الموسم".

وواصل "غضب ليفاندوفسكي عند التبديل؟ الأمر يتعلق برغبته في الاستمرار في تسجيل الأهداف والفوز وكلن في النهاية القرار لي وأقرر الأفضل للفريق وليس الأفراد، أنا أدعمه دائما وأمنحه الفرصة لبدء المباريات وسعيد بأدائه لكن في النهاية أنا من يتخذ القرارات بشأن التبديلات وعلى اللاعبين تقبل ذلك".

وتابع "المختلف في بيدري؟ من جانب اللياقة هذا ليس عملي ولكن عمل قسم اللياقة البدنية وهم يقومون بعمل رائع هم والمعالجون وهذا جزء من عمل ديكو الذي قام بعمل جيد في بداية الموسم، خططنا لجلب خبراء لمساعدتنا على الوصول لهذا المستوى ويمكن رؤية النتيجة ليس فقط مع بيدري، ولكن بيدري تحديدا قدم أداء مذهل إنه لاعب استثنائي".

وأكمل "أنا سعيد بالأداء الذي يقدمه الفريق حاليا لأن لدينا لاعبين رائعين في كل مركز وأحيانا يكون من السهل تغيير أي لاعب كما رأينا اليوم وهذا مهم جدا وخاصة في تلك الفترة ونحن نقترب من نهاية الموسم من المهم أن يكون الجميع على أعلى مستوى".

وشدد "اليوم كان قرار الدفع بتشيزني صحيحا لكن في النهاية إنياكي أيضا قدم أداء رائع ولكن في الوقت الحالي تشيزني هو الحارس الأول واليوم أنقذ لنا 3 نقاط وهذا هو الأهم، في النصف الأول من الموسم كنا نعاني قليلا من الدفاع ولكن يجب علينا الاستمرار في الدفاع بقوة وبالنسبة لي إنيجو أيضا أسهم في الخروج بشباك نظيفة".

وعن عدم الدفع بكوندي كأساسي بسبب تأخره عن المحاضرة قال: "في يوم المباراة يعلم الجميع ما عليهم القيام به، من المهم أن يكونوا في الموعد ولا أعتقد أن ذلك صعب للغاية وهذا ليس فقط من أجلي ولكن من أجلهم ولا أريد إضافة المزيد لأنني سأتحدث مع كوندي أولا ولكن هناك قاعدة واضحة لذلك لم يكن يمكنه أن يبدأ وهذا ما حدث اليوم".

وأتم "عدم تسجيل يامال منذ مباراة ريال مدريد؟ أفضل شيء هو أن تحاول التسجيل في التدريبات وهو يقوم بذلك، لذا في يوم من الأيام ستأتي الأهداف وربما سيسجل الكثير منها، هو يحب التسجيل ويؤدي بشكل جيد في المباراة ويحاول دائما الهجوم وصناعة الفرص وأيضا إنهاء الهجمات ولكن حاليا هو غير محظوظ".

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.