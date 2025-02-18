يد - سند ضمن فريق الأفضل بالجولة 16 من الدوري الفرنسي
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 11:21
كتب : FilGoal
اختير الدولي المصري محمد سند لاعب نيم ضمن فريق الأفضل بالجولة 16 من الدوري الفرنسي لكرة اليد.
واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد محمد سند كأفضل جناح أيمن في الجولة 16.
وذلك بعد تألقه أمام شارتر حين سجل 7 أهداف، قبل أن تنتهي المباراة بفوز فريقه 30-22.
في الجولة نفسها، سجل أحمد هشام "دودو" 7 أهداف لفريقه مونبيلييه في الخسارة أمام نانت 29-27.
فيما أحرز سيف الدرع 5 أهداف لفريقه ليموج الذي انتصر على كريتاي 33-29.
بينما سجل يحيى خالد هدفين لفريقه باريس سان جيرمان في التعادل 27-27 مع دونكيرك.
يذكر أن مهاب سعيد لاعب نيم يغيب منذ فترة بسبب إصابة في الساق.
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