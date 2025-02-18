مواعيد مباريات الثلاثاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. والمصري ضد المحلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - الاتحاد

تختتم اليوم مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير والقنوات الناقلة

الدوري المصري

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طلائع الجيش × زد.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

غزل المحلة × المصري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

ميلان × فيينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

بنفيكا × موناكو.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونيخ × سيلتك.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتالانتا × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

دوري المحترفين لكرة اليد

سبورتنج × الأهلي.. 6:00 مساء.

طلائع الجيش × الزمالك.. 6:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري مواعيد مباريات الثلاثاء
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