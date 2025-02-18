مواعيد مباريات الثلاثاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. والمصري ضد المحلة
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 10:34
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، كما تبدأ مباريات إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 18 فبراير والقنوات الناقلة
الدوري المصري
طلائع الجيش × زد.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
غزل المحلة × المصري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
ميلان × فيينورد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
بنفيكا × موناكو.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 3.
بايرن ميونيخ × سيلتك.. 10:0 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتالانتا × كلوب بروج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
دوري المحترفين لكرة اليد
سبورتنج × الأهلي.. 6:00 مساء.
طلائع الجيش × الزمالك.. 6:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا
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