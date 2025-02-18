مواعيد مباريات الثلاثاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. والمصري ضد المحلة

أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء

أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب"

يوسف أيمن: كولر كان غير صريح معي.. وشاركت مع الأهلي وأنا مصاب

إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز

الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية

الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم

انتهت في الدوري المصري – الاتحاد (1)-(0) الجونة.. جوووول قاتل فادي فريد