أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق لنادي الزمالك عن حقيقة الخلافات بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وكريستيان جروس.

وأعلن الزمالك تعيين جوزيه بيسيرو مدربا للفريق خلفا لكريستيان جروس.

وقال أمير عبر إم بي سي مصر 2: "أزمة شيكابالا؟ علمت أن شيكابالا شعر ببعض الغضب عقب مباراة إنييمبا ودخل في حالة من الثورة ثم دخلنا للمؤتمر الصحفي وبعده وجد غرفة الملابس تتمتع بهدوء شديد لا يتناسب مع فوزنا وفي اليوم التالي تحدث مع شيكابالا وقال له إنك قائد الفريق وإذا حدثت أي مشكلة حاول حلها ولم يحدث أي مشادات أو اعتداء كما قيل".

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وواصل "قبل مباراة فاركو علمت أن أحد أفراد الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين وقال لهم إن جروس قد رحل ولكنني أخفيت الأمر عنه إلى بعد نهاية المباراة وبعد الفوز أخبرته وقال لي إنه لا يهتم سوى بالمباراة المقبلة وبمواجهة كولر لأنه كان أحد لاعبيه في السابق".

وتابع "جروس كان يريد التعاقد مع أحمد رضا وكان من المفترض أن أعقد معه جلسة للتعاقد ولكن الصفقة لم تتم".

وأكمل "أنا من أبلغت جروس برحيله وقلت له إن هناك مدرب آخر سيصل في اليوم التالي ثم دخل التدريب بشكل طبيعي وعقب المران تم إبلاغه بشكل رسمي وما حدث له لم يكن يستحقه".

وشدد "الحملة بدأت على زيزو مثلما حدث مع جروس من قبل وأتوقع أن يكون كبش فداء خلال الفترة المقبلة ولكن أعلم أنه من داخله يرغب في الاستمرار مع الفريق".

وكشف "ما قيل عن تأخر اللاعبين عن المران كان كاذبا لأن الجميع كانوا يحضرون في المواعيد الطبيعية والتأخير حدث مرتين فقط إحداهما من عواد والأخرى من مصطفى شلبي وكانا بسبب الازدحام".

وأتم "كان هناك بندا في عقدي عمر فرج وكونراد ميشالاك تجعل كل فرد منهما يمكث في غرفة منفردة خلال المعسكرات فكيف سيتأقلمان مع الفريق؟".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل 22 فبراير في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أمير عزمي مجاهد
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