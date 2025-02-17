أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب"

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق لنادي الزمالك عن كوالي رحيل كريستيان جروس عن تدريب الفريق.

وأعلن الزمالك تعيين جوزيه بيسيرو مدربا للفريق خلفا لكريستيان جروس.

وقال أمير عبر قناة إم بي سي مصر 2: "خسرت بعض الوزن خلال الفترة الماضية بسبب كثير من الكلام خارج كرة القدم وشعرت بالحزن، ولا يجوز أن يعامل مدرب مثل كريستيان جروس فاز بـ 16 لقبا ويدرب منذ 33 عاما ويقال بعض الكلام قليل الأدب عنه والتشكيك في صحة بني آدم قلة أدب وعندما تقول إنه ينسى فهذا عدم تربية وأريد أن أقول أقسم بالله أنا الذي أنسى وهو من يتذكر".

وتابع "ما حدث تم التمهيد له عن طريق الحديث عن الزهايمر ثم عدم تذكر أسماء اللاعبين وبعض الحملات ضده التي تطالب برحيل جروس عقب كل مباراة".

وواصل "اللجان معروفة ومعروف من يتحكم بها ومعروف الشخص المتواجد في الجهاز الذي يذهب للإدارة ويتحدث عن جروس وعندما كنت أتحدث معه كان يقول لي إنه يريد تحقيق الفوز في المباراة التالية فقط".

وأكمل "من أعادني للزمالك كان جروس وليس الإدارة لأن بعض الناس كانت لا تريد تواجدي لأنني -مش عصفورة-".

وشدد "ماذا قدم النادي لجروس لكي ينجح وما هي الطلبات التي طلبها وتحققت مع العلم أنه لم يفشل، هل يمكن لأي شخص أن يكون كم مباراة لعبها هذا الرجل بفريق كامل؟".

وكشف "اللاعبون الذين انضموا للفريق كانوا مختلفين عن الذين طلبهم جروس ولكنه وافق عليهم بسبب ضعف الإمكانيات، لقد طلب مهاجم وجناح ومدافع وحدد بعض الأسماء مثل لاعب فرنسي في الدوري الاسكتلندي ويوسف أوباما ومحمود علاء".

وأضاف "من يرسل الزمالك إلى خبر كان هم السماسرة أو سمسار واحد ومش عارف ماسك ايه على النادي".

وأتم "أنا لا أتحدث عن إدارة الزمالك بالكامل ولكن بعض الأشخاص فقط والكثير من الأشياء المغلوطة قيلت عنه مثل شائعة أنه منع أحمد سليمان من دخول المران وهذا لم يحدث وأحمد سليمان لم يطلب الحضور من الأساس".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل 22 فبراير في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.