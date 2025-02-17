يوسف أيمن: كولر كان غير صريح معي.. وشاركت مع الأهلي وأنا مصاب

عبر يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري عن شعوره بالإحباط من تعامل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي معه أثناء تواجده مع الأحمر.

وقضى يوسف أيمن النصف الأول من الموسم معارا مع الأهلي من الدحيل القطري.

وقال يوسف أيمن عبر قناة أون تايم سبورتس: "فترتي مع الأهلي كانت صعبة وغير موفقة، وكولر كان غير صريح معي وغير واضح وإجاباته كانت غير مقنعة".

وأضاف "وجدت الدعم من إدارة الأهلي وزملائي في الفريق".

وأكمل "شاركت أمام الزمالك في السوبر المصري وتعرضت للإصابة في الرأس ولم أتدرب لمدة أسبوع وبعد ذلك لعبت ضد سيراميكا وأنا مصاب".

وأردف "فوجئت بطريقة تعامل كولر معي وكان يعتمد على لاعبين من مراكز أخرى في الدفاع بدلا من منحي الفرصة".

واستطرد "كولر كان يخرجني من قائمة الفريق بدون أسباب وكنت أعاني نفسيا وأتأثر بذلك بسبب عدم مشاركتي".

وأكد "أنا أحب الأهلي وانضممت إليه من أجل الظهور بشكل جيد معه لكني لم أشارك، وأي لاعب جديد يجب أن يشارك في عدة مباريات ومن ثم يكون الحكم عليه".

وأتم تصريحاته "أتمنى التوفيق للأهلي في مباراة القمة وأن يفوز على الزمالك".