علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 22:52

كتب : رضا السنباطي

علاء نوح مدرب المنصورة

أعلن نادي طنطا تعيين علاء نوح مدربا للفريق خلفا لخالد عيد.

وجاء رحيل خالد عيد عن تدريب الفريق عقب الهزيمة من لافيينا بهدف دون رد في الجولة 22 من دوري المحترفين.

ويعد نوح ثالث مدرب يتولى تدريب المنصورة منذ بداية الموسم الحالي بعد خالد عيد ومحمد حليم.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا بينهم العربي بدر.. طنطا يضم 3 صفقات على سبيل الإعارة لنهاية الموسم دوري المحترفين - "ظهور مرموش" في تعادل دجلة أمام طنطا.. وأبو قير يكرر فوزه أمام المنصورة دوري المحترفين – تعادل مثير بين بلدية المحلة والترسانة.. والمنصورة يفوز على طنطا

وكان علاء نوح قد قاد المنصورة تدريبيا خلال الموسم الحالي قبل الرحيل عن الفريق بسبب خلاف مع مجلس الإدارة.

وقاد خالد عيد طنطا في 17 مباراة وخلالها حسر 7 مباريات وتعادل في 7 وفاز في 3 وحقق 16 نقطة.

ووصلت التغييرات الفنية حتى الآن في دوري المحترفين إلى 21 تغييرا.

وجاءت التغييرات بالكامل كالتالي

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة وتعيين علاء بدير

14- علاء بدير رحل بعد مباراة مؤقته وتولى عبد الناصر محمد

15- استقالة علاء منير من تدريب منتخب السويس وتعيين أشرف خضر

16- استقالة حسين شكري من تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده

17- استقالة أحمد كشري من الترسانة وتعيين أحمد عبد المقصود

18- استقالة نانكوف من ديروط ومصطفى مهنا مؤقتا

19- استقالة علاء نوح من المنصورة وتعيين ياسر عبد الواحد

20- أحمد كشري بدلا من مصطفى مهنا المؤقت

21- استقالة خالد عيد من تدريب طنطا وتعيين علاء نوح

طنطا خالد عيد علاء نوح المنصورة
نرشح لكم
مدرب دمياط السابق يوضح لـ في الجول كيف اكتشف مراهنة اللاعبين.. وسبب آخر للهبوط دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا القسم الثاني - إيقاف مدرب نبروه 8 مباريات رئيس دمياط لـ في الجول: 13 لاعبا من الفريق يراهنون على خسارتنا دوري القسم الثاني - الإنتاج الحربي يتأهل إلى الترقي.. وهبوط البلاستيك دوري القسم الثاني - الأولمبي ثاني المتأهلين للترقي.. واشتعال المنافسة في آخر جولتين دوري المحترفين – فوز قاتل لوادي دجلة.. والقناة ينتصر على السويس انتهت دوري المحترفين - الداخلية (0)-(0) المقاولون العرب
أخر الأخبار
صدارة مثيرة للجدل.. برشلونة يجتاز قطبي مدريد بالفوز على فايكانو 9 ساعة | الدوري الإسباني
أمير عزمي: أنا من أبلغت جروس بالرحيل عن الزمالك.. وأتوقع أن يكون زيزو كبش فداء 10 ساعة | الدوري المصري
أمير عزمي: الصفقات التي تعاقد معها الزمالك مختلفة عن التي طلبها جروس.. وما قيل عنه "قلة أدب" 10 ساعة | الدوري المصري
يوسف أيمن: كولر كان غير صريح معي.. وشاركت مع الأهلي وأنا مصاب 11 ساعة | الدوري المصري
علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد 11 ساعة | القسم الثاني
استعدادا لتوقف مارس.. جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن 12 ساعة | الكرة المصرية
كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك 12 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو 12 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة