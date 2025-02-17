علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد

أعلن نادي طنطا تعيين علاء نوح مدربا للفريق خلفا لخالد عيد.

وجاء رحيل خالد عيد عن تدريب الفريق عقب الهزيمة من لافيينا بهدف دون رد في الجولة 22 من دوري المحترفين.

ويعد نوح ثالث مدرب يتولى تدريب المنصورة منذ بداية الموسم الحالي بعد خالد عيد ومحمد حليم.

وكان علاء نوح قد قاد المنصورة تدريبيا خلال الموسم الحالي قبل الرحيل عن الفريق بسبب خلاف مع مجلس الإدارة.

وقاد خالد عيد طنطا في 17 مباراة وخلالها حسر 7 مباريات وتعادل في 7 وفاز في 3 وحقق 16 نقطة.

ووصلت التغييرات الفنية حتى الآن في دوري المحترفين إلى 21 تغييرا.

وجاءت التغييرات بالكامل كالتالي

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة وتعيين علاء بدير

14- علاء بدير رحل بعد مباراة مؤقته وتولى عبد الناصر محمد

15- استقالة علاء منير من تدريب منتخب السويس وتعيين أشرف خضر

16- استقالة حسين شكري من تدريب لافيينا وتعيين مصطفى عبده

17- استقالة أحمد كشري من الترسانة وتعيين أحمد عبد المقصود

18- استقالة نانكوف من ديروط ومصطفى مهنا مؤقتا

19- استقالة علاء نوح من المنصورة وتعيين ياسر عبد الواحد

20- أحمد كشري بدلا من مصطفى مهنا المؤقت

21- استقالة خالد عيد من تدريب طنطا وتعيين علاء نوح