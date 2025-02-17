استعدادا لتوقف مارس.. جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

حسام حسن - هاني أبو ريدة

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد.

وبحسب المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، فقد تم التطرق خلال الجلسة للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر في توقف مارس مباراتين أمام إثيوبيا و سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتمت الجلسة في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو المجلس ومصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

أعقب الجلسة اجتماع لجهاز المنتخب الوطنى للتنسيق بشأن معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا و سيراليون ضمن منافسات الجولتين الخامسة و السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

كما شاهد الجهاز ملخصات لمباريات منتخبى إثيوبيا و سيراليون لمعرفة نقاط القوة و الضعف قبل مواجهتهما.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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