كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

كشف فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ عن حقيقة إصابة هاري كين وغيابه عن تدريب الفريق.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة سيلتيك الاسكتلندي في إياب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غياب كين عن التدريبات؟ لا شيء سيء، كل ما حدث هو أننا لم نحظى وقت كافي للتعافي وأحيانا يحتاج اللاعب لراحة إضافية وسنى كيف سيشعر غدا".

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وواصل "غدا ستكون مباراة مهمة جدا للنادي بالكامل، نحن أقوياء في ملعبنا وفي الأسبوع الماضي فزنا في سيلتيك وتلك المرة سنلعب في أليانز أرينا أمام جماهيرنا وبالطبع نريد تحقيق الفوز والتأهل".

وأكمل "لقد شاهدت عدة مباريات لسيلتيك وقد لعب بشكل جيد جدا في دوري الأبطال ويمكنهم أن يكونوا خطيرين ولكن الأهم هو أننا فزنا في الذهاب ثم حصلنا على نقطة من ليفركوزن وهذه فرصتنا لنقوم بشيء جيد جديد خلال 6 أيام".

وتابع "جواو بالينيا كان مريضا وسنرى حالته غدا وأتمنى أن يكون معنا، لقد اكتملت صفوفنا بالكامل تقريبا".

وأضاف "حضرنا أنفسنا لجميع الاحتمالات في مباراة الغد، سواء تراجعوا للدفاع أو ضغطوا علينا، وعندما تلعب ضد فرق اعتادت الهيمنة في دوريها وتسجيل العديد من الأهداف سترى أنهم دائما خطرين وسيلتيك أظهر ذلك في الذهاب".

وأتم "الدفاع ضد ليفركوزن؟ هدفنا دائما هو الفوز وليس فقط الفوز ولكن أيضا فعل ذلك بالطريقة التي نريدها وهذا لن يتغير أبدا ولكن في بعض الأحيان تكون الأمور مختلفة وحينها يجب عليك إيجاد العقلية الصحيحة".

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلتيك بارك.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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