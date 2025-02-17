إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز

شدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أنه يحاول خلق الدوافع لنفسه في كل مباراة من أجل الظهور بمستوى جيد.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وفاز بيراميدز على مودرن سبورت بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب السلام بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وحصل عادل على جائزة رجل المباراة وسجل هدف فوز بيراميدز.

وقال عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "نتمنى الاستمرار على هذا المستوى واللاعبين يشعرون بالمسؤولية وهدفنا واحد، نحن نعمل ونجتهد والله يكافئنا في النهاية".

وتابع "حصولي على رجل المباراة باستمرار؟ الحمد لله أحاول ألا أشبع بقدر الإمكان وأن أخلق لنفسي دافع جديد في كل مباراة لكي أصل إلى أبعد نقطة".

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 33 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد مودرن سبورت عند النقطة 8 في المركز الأخير.

ووصل بيراميدز للفوز الرابع على التوالي في الدوري، بعدما انتصر على كل من الزمالك وسموحة وحرس الحدود.