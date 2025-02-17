تشكيل برشلونة - تعديلان من فليك قبل فرصة الانقضاض على الصدارة ضد فايكانو

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

ويغيب رونالد أراوخو عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، وبناء عليه يعود باو كوبارسي إلى التشكيل الأساسي.

بينما يشارك هيكتور فورت كظهير أيمن بدلا من جول كوندي، وفيما عدا ذلك لم يختلف تشكيل الفريق عن المباراة السابقة أمام إشبيلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: هيكتور فورت - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - جافي - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويملك برشلونة فرصة الانقضاض على صدارة الدوري مستغلا تعادل ريال مدريد مع أوساسونا 1-1، وتعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتا فيجو بنفس النتيجة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطتين عن ريال مدريد المتصدر.