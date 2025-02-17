الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم

أعلن النادي الأهلي توقيع شركة الكرة بالنادي لعقد رعاية جديد مع "قصراوي جروب" ولذلك لنهاية الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاء إعلان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالآتي:

"وقعت شركة الأهلي لكرة القدم عقد رعاية جديدًا مع «قصراوي جروب» الوكيل الحصري للصانع الصيني الشهير «Jetour» يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025/2026".

"جاءت هذه الخطوة الإيجابية في إطار قيام شركة الأهلي لكرة القدم بدورها المميز في تعزيز العوائد المالية للنادي من اتجاهات مختلفة، وضمن الخطة الطموحة لمجلس الإدارة".

"والتي تقوم على استثمار العلامة التجارية للشركة على النحو الأمثل لما يملكه النادي من شعبية كبيرة داخل وخارج البلاد، أنهت الإدارة التنفيذية للشركة كافة الإجراءات التسويقية والإدارية بهذا الخصوص".

"وأعربت مجموعة القصراوي إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال السيارات في السوق المصري منذ أكثر من 50 عامًا عن فخرها بهذه الشراكة مع أنجح وأكبر الأندية في القارة الإفريقية، لتحقيق المزيد من التفوق وإتاحة الفرصة لتعزيز علامة «Jetour» ورؤيتها".

"وترى أنها بمثابة بداية رحلة فريدة نحو التميز في مصر، ومواصلة دورها الحيوي في دعم وتشجيع الرياضة بمختلف أشكالها، لما لها من أهمية بالغة في تنمية المجتمعات بشكل إيجابي".