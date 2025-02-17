دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم

فاز فريق شاكيل أونيل نجم NBA السابق بلقب مباراة كل النجوم All Star لدوري كرة السلة الأمريكية.

وأقيم أسبوع كل النجوم (All STAR) للعام الجاري 2025 بطريقة مختلفة عن السنوات الماضية، وبمشاركة 4 فرق.

وذلك في صالة "تشيز سينتر" الخاصة بفريق جولدن ستيت واريورز.

وتم اختيار الفرق الثلاثة من قبل محللي قنوات TNT وهم تشارلز باركلي وشاكيل أونيل وكيني سميث.

بالإضافة إلى فريق النجوم الشباب من الدوري.

وأسفرت الاختيارات عن الآتي:

فريق شاكيل أونيل

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

ستيفن كيري – جولدن ستيت واريورز

أنتوني ديفيز – دالاس مافريكس

جايسون تايتوم – بوسطن سيلتيكس

كيفين دورانت – فينيكس صنز

داميان ليلارد – ميلوكي باكس

جيمس هاردن – لوس أنجلوس كليبرز

جيلين براون – بوسطن سيلتيكس

فريق كيني سميث

أنتوني إدوارزد – مينيسوتا تمبروولفز

جالين برونسون – نيويورك نيكس

جارين جاكسون جونيور – ممفيس جريزليز

داريوس جارلند – كليفلاند كافاليرز

إيفان موبلي – كليفلاند كافاليرز

تايلر هيرو – ميامي هيت

فريق تشارلز باركلي

نيكولا يوكيتش – دنفر ناجيتس

يانيس أنتيتوكنمبو – ميلوكي باكس

شاي جيلجوس ألكساندر – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

فيكتور ويمبانياما – سان أنطونيو سبيرز

باسكال سياكم – إنديانا بيسرز

ألفيرن شينجون – هيوستن روكيتس

كارل أنتوني تاونز – نيويورك نيكس

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

وسبق اليوم الرئيسي لمهرجان كل النجوم اليوم الخاص بالتحديات، والذي شهد 3 تحديات وهي (الثلاثيات – المهارات – الدانك)

وتوج تايلر هيرو لاعب ميامي هيت بلقب تحدي الثلاثيات، كما فاز ثنائي فريق كليفلاند كافاليرز× إيفان موبلي ودونفان ميتشيل بلقب تحدي المهارات.

وأخيرا فاز ماك ماكلونج لاعب أورلاندو ماجيك بلقب تحدي السلام دانك.

وفي اليوم الأساسي أقيمت 3 مباريات لفرق كل النجوم الأربعة، بنظام نصف النهائي ثم النهائي.

ولعبت المباريات بدون توقيت ويكون الفريق الفائز هو من يصل إلى 40 نقطة أولا.

وتغلب فريق شاكيل أونيل على فريق النجوم الشباب بنتيجة 42-35.

بينما فاز تشارلز باركلي على فريق كيني سميث بنتيجة 41-32.

وفي المباراة النهائية فاز فريق شاكيل أونيل على فريق تشارلز باركلي بنتيجة 41-25.

وحصل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز على لقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم للمرة الثانية في تاريخه.