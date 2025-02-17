التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:24

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الجونة في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

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المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عبد الله بكري – محمود شبانة – محمد مغربي - أحمد أيمن

الوسط: مورو ساليفو – كريم الديب – سمير فكري

الهجوم: عمرو جمعة – شكري نجيب – هشام عادل

بينما جاء تشكيل الجونة الذي أعلن عنه علاء عبد العال كالآتي:

المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – محمود السيد – أحمد عبد الرسول

الوسط: نور السيد – أليو جاتا – علي الذاهدي

الهجوم: مروان محسن – فافور أكيم – صامويل أوجو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.

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