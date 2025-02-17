التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويلعب بيراميدز ضد مودرن سبورت في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - إسامة جلال – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد العاطي – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس – كريم حافظ

على الجانب الآخر جاء تشكيل مودرن سبورت في أول مباراة للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - أحمد يوسف - محمود شعبان

الوسط: غنام محمد - معتز زدام - علي زعزع

الهجوم: حسام حسن - أرنولد إيبا - أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد مجدي - طارق سيد - عبد الله حافظ - محمد أميسي - ضياء السيد - محمد هلال - أحمد خالد "كباكا" - علي فوزي - فريدريك

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بشكل مؤقت، خلف الأهلي المتصدر بـ32 نقطة.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الأخير برصيد بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.