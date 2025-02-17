التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:09

كتب : رضا السنباطي

حسام حسن مهاجم مودرن سبورت الجديد

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مودرن سبورت.

ويلعب بيراميدز ضد مودرن سبورت في الجولة 14 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

أخبار متعلقة:
الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - إسامة جلال – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد العاطي – مروان حمدي – عبد الرحمن مجدي – دودو الجباس – كريم حافظ

على الجانب الآخر جاء تشكيل مودرن سبورت في أول مباراة للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمد دسوقي - محمود رزق - أحمد يوسف - محمود شعبان

الوسط: غنام محمد - معتز زدام - علي زعزع

الهجوم: حسام حسن - أرنولد إيبا - أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد مجدي - طارق سيد - عبد الله حافظ - محمد أميسي - ضياء السيد - محمد هلال - أحمد خالد "كباكا" - علي فوزي - فريدريك

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة بشكل مؤقت، خلف الأهلي المتصدر بـ32 نقطة.

ويأتي مودرن سبورت في المركز الأخير برصيد بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

مودرن سبورت بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. شوط أول سلبي استراحة الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. تقدم أزرق التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+ وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(2) إنبي
أخر الأخبار
تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري – الاتحاد (0)-(0) الجونة.. شوط أول سلبي ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري المصري – مودرن (0)-(1) بيراميدز.. تقدم أزرق ساعة | الدوري المصري
دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم ساعة | كرة السلة الأمريكية
التشكيل – شكري نجيب يقود هجوم الاتحاد.. ومروان محسن أساسي مع الجونة ساعة | الدوري المصري
التشكيل – ماييلي أساسي مع بيراميدز.. وحسام حسن يقود هجوم مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة ساعة | الدوري المصري
الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
كوبي: تأكد غياب لوكاس فاسكيز عن لقاء مانشستر سيتي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة