الرابعة دون فوز.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع إنبي

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 18:02

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

تعادل سيراميكا كليوباترا مع إنبي بهدفين مقابل هدفين في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وهي المباراة الأولى في الدوري الممتاز التي تقام على ذلك الملعب تاريخيا.

سجل ثنائية سيراميكا في المباراة كل من محمود عبد الحفيظ زلاكة، بينما أحرز هشام عادل ورفيق كابو لإنبي.

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التعادل رفع رصيد سيراميكا للنقطة 21 في المركز السادس، كما ارتفع رصيد إنبي للنقطة التاسعة في المركز 17.

تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق زلاكة في الدقيقة 22 بعد مروره من حارس المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وبعد 6 دقائق أضاف بلحاج الهدف الثاني بعد عمل جماعي بين فخري لاكاي وزلاكة وبلحاج.

وقلص إنبي الفارق في الدقيقة 33 برأسية من هشام عادل.

وسجل سيراميكا الهدف الثالث عن طريق زلاكة قبل نهاية الشوط الأول ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتعادل إنبي في الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 59 مستغلا تمريرة من كالوشا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب سيراميكا مباراته المقبلة ضد الجونة، بينما يلتقي إنبي مع سموحة يوم الجمعة المقبل.

إنبي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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