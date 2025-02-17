يحيى علي لـ في الجول: أراو السويسري تعاقد مع عمرو خالد بيبو بشكل نهائي من الأهلي

أعلن يحيى علي وكيل اللاعبين انتقال عمرو خالد بيبو لأراو السويسري بشكل نهائي.

وقال علي لـ FilGoal.com: "أراو السويسري تعاقد مع عمرو خالد بيبو بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل جيد خلال فترة الإعارة.

وتابع "انتقال عمرو لسويسرا بشكل نهائي خطوة مهمة نحو زيادة عدد المحترفين المصريين في أوروبا".

وشارك عمرو خالد مع فريق الشباب بأراو في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف.

وأعلن الأهلي في سبتمبر الماضي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراو السويسري لمدة عام أيضا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي ومدير الكرة السابق.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.