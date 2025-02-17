يحيى علي لـ في الجول: أراو السويسري تعاقد مع عمرو خالد بيبو بشكل نهائي من الأهلي

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

توقيع عمرو خالد بيبو لأراو

أعلن يحيى علي وكيل اللاعبين انتقال عمرو خالد بيبو لأراو السويسري بشكل نهائي.

وقال علي لـ FilGoal.com: "أراو السويسري تعاقد مع عمرو خالد بيبو بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل جيد خلال فترة الإعارة.

وتابع "انتقال عمرو لسويسرا بشكل نهائي خطوة مهمة نحو زيادة عدد المحترفين المصريين في أوروبا".

أخبار متعلقة:
عمرو خالد بيبو: أتمنى مواصلة الاحتراف ولكن.. وهذا مثلي الأعلى الأهلي يعلن تجديد إعارة أبونج وعمرو خالد بيبو معار من الأهلي لعام إضافي.. أراو السويسري يعلن استمرار عمرو خالد "بيبو" الأهلي يكشف تفاصيل انتقال عمرو خالد بيبو للدوري السويسري

No description available.

وشارك عمرو خالد مع فريق الشباب بأراو في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدف.

وأعلن الأهلي في سبتمبر الماضي تجديد إعارة عمرو خالد بيبو إلى نادي أراو السويسري لمدة عام أيضا.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما هو نجل خالد بيبو لاعب الأهلي ومدير الكرة السابق.

وكان نادي أراو السويسري قد ضم اللاعب على سبيل الإعارة في فبراير الماضي مع أحقية الشراء.

عمرو خالد بيبو أراو الأهلي
نرشح لكم
تقرير: توتنام يرسل كشافين لمتابعة بيلينجهام الصغير كادينا سير: تشيلسي سيحاول ضم كاسادو من برشلونة تقرير: باريس سان جيرمان يخطط لإعادة كوناتي للدوري الفرنسي "العزف مستمر".. بايرن يجدد عقد موسيالا حتى 2030 خبر في الجول - عبد المنعم يرحب بالمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية.. وموقف نيس خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية لمزاملة كهربا.. الاتحاد الليبي يتعاقد مع نجم الرجاء المغربي 450 ألف دولار تحسم صراع الاتحاد وأهلي طرابلس على جناح اتحاد العاصمة
أخر الأخبار
علاء نوح مديرا فنيا لـ طنطا خلفا لخالد عيد 3 دقيقة | القسم الثاني
استعدادا لتوقف مارس.. جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن 37 دقيقة | الكرة المصرية
كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. جوووووول الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - تعديلان من فليك قبل فرصة الانقضاض على الصدارة ضد فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة