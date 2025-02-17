الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك

هدد نادي الزمالك بمقاطعة جائزة رجل المباراة التي تمنحها رابطة الأندية مع نهاية كل مباراة بعد ما حدث مع محمود بنتايك.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل خطابا رسميا إلى رابطة الأندية لتوضيح أسباب ما حدث مع محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق عقب مباراة بتروجت، وهدد بمقاطعتها حال عدم الحصول على توضيح لما حدث.

وأعلن المذيع الداخلي لملعب السلام فوز محمود بنتايك لاعب الزمالك بالجائزة، لكن عقب نهاية اللقاء تسلم مصطفى الجمل لاعب بتروجت الجائزة رغم ما أذيع.

وكان مصدر من لجنة المسابقات أوضح لـ FilGoal.com: "اللجنة الفنية المكلفة لاختيار رجل مباراة الزمالك ضد بتروجت غيرت رأيها في الدقائق الأخيرة ومنحت الجائزة لمصطفى الجمل بدلا من بنتايك".

وتعادل الزمالك وبتروجت في افتتاح الجولة 14 في لقاء أقيم على استاد السلام.

وسجل مصطفى الجمل هدف بتروجت في الدقيقة 90+4 لكن ناصر منسي أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة مباشرة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وكشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية عن كيفية اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري في حوار سابق.

وقال طه عزت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اختيار اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة في الدوري سيتم من قبل مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر القناة الناقلة للدوري".

وأضاف "ومعهم معلق اللقاء وسيتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول ونقطتين عن الأهلي المتصدر مع خوض الفريقين لمباراة أقل.

كما ارتفع رصيد بتروجت للنقطة 18 في المركز السابع.