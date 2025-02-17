اسكواش - بمشاركة المصنفين الأوائل.. لاعبو مصر يخوضون منافسات تكساس المفتوحة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

تنطلق منافسات بطولة تكساس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش غدا الثلاثاء.

وتقام البطولة بمشاركة المصنفين الأوائل على مستوى الرجال والسيدات بإجمالي جوائز 220 ألف دولار.

وتستضيف مدينة هيوستون الأمريكية منافسات بطولة تكساس خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

أخبار متعلقة:
اسكواش - علي فرج وهانيا الحمامي يتوجان وادى دجلة بلقب بطولة الأبطال 2025 اسكواش - علي فرج يدافع عن لقب بطولة الأبطال.. ونهائي مصري في السيدات اسكواش - تأهل 8 مصريين إلى ربع نهائي بطولة الأبطال اسكواش - بيان من الاتحاد المصري بقراراته بعد وفاة الناشيء محمد سباعي

ويمثل مصر 23 لاعبا ولاعبة من أجل المنافسة على حصد اللقب.

وتعتبر بطولة تكساس من البطولات ذات الفئة الذهبية وهي ثالث أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وينافس أبرز اللاعبين المصريين مثل علي فرج ومصطفى عسل ويوسف إبراهيم ويوسف سليمان على مستوى الرجال، كما تتنافس نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي وروان العربي في السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة نادي وادي دجلة بـ 9 لاعبين كأكبر بعثة مصرية وهم:

علي فرج - يوسف إبراهيم - علي أبو العينين - هانيا الحمامي - روان العربي - سلمى الطيب - هنا معتز - منة حامد - نور أبو المكارم.

وتوج ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي بلقب بطولة الأبطال التي اختتمت بنهاية يناير الماضي والتي تعتبر من فئة البلاتينوم وهي ثاني أعلى فئة في بطولات الاسكواش بعد بطولة العالم.

اسكواش وادي دجلة علي فرج
نرشح لكم
دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم كرة طائرة - سيدات الأهلي أبطال السوبر المصري للمرة الثالثة بالفوز على الزمالك كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في ثالث جولات دوري المحترفين خبر في الجول – الزمالك يتمم اتفاقه مع سيجورا لتدريب فريق السلة وزير الرياضة يتابع تطورات الحالة الصحية للاعب الكاراتيه يوسف أحمد خبر في الجول - الاتحاد يتعاقد مع ثنائي من جنوب السودان لإفريقيا.. وموقف محترف الزمالك كرة طائرة - بـ 50 جنيها.. تذكرتي تطرح تذاكر السوبر المصري للسيدات كرة يد - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في الجولة الثانية من الدوري
أخر الأخبار
استعدادا لتوقف مارس.. جلسة بين أبو ريدة وحسام حسن 27 دقيقة | الكرة المصرية
كومباني يكشف حقيقة إصابة هاري كين قبل مواجهة سيلتيك 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. جوووووول الصدارة 51 دقيقة | الدوري الإسباني
إبراهيم عادل: أحاول خلق دوافع لنفسي في كل مباراة.. ولدينا هدف واحد في بيراميدز ساعة | الدوري المصري
الاتحاد يعود للانتصارات ويزيد أوجاع الجونة في مباراة التغييرات الاضطرارية ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - تعديلان من فليك قبل فرصة الانقضاض على الصدارة ضد فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
الرابع على التوالي.. هدف إبراهيم عادل ينصر بيراميدز على مودرن في أول ظهور لـ بن شيخة ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن توقيع عقد رعاية جديد لفريق كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة