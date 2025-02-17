اسكواش - بمشاركة المصنفين الأوائل.. لاعبو مصر يخوضون منافسات تكساس المفتوحة

تنطلق منافسات بطولة تكساس المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش غدا الثلاثاء.

وتقام البطولة بمشاركة المصنفين الأوائل على مستوى الرجال والسيدات بإجمالي جوائز 220 ألف دولار.

وتستضيف مدينة هيوستون الأمريكية منافسات بطولة تكساس خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري.

ويمثل مصر 23 لاعبا ولاعبة من أجل المنافسة على حصد اللقب.

وتعتبر بطولة تكساس من البطولات ذات الفئة الذهبية وهي ثالث أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وينافس أبرز اللاعبين المصريين مثل علي فرج ومصطفى عسل ويوسف إبراهيم ويوسف سليمان على مستوى الرجال، كما تتنافس نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي وروان العربي في السيدات.

وتشهد البطولة مشاركة نادي وادي دجلة بـ 9 لاعبين كأكبر بعثة مصرية وهم:

علي فرج - يوسف إبراهيم - علي أبو العينين - هانيا الحمامي - روان العربي - سلمى الطيب - هنا معتز - منة حامد - نور أبو المكارم.

وتوج ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي بلقب بطولة الأبطال التي اختتمت بنهاية يناير الماضي والتي تعتبر من فئة البلاتينوم وهي ثاني أعلى فئة في بطولات الاسكواش بعد بطولة العالم.