بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

رشاد المتولي - مروان عطية - بتروجت ضد الأهلي

يرى محمد أيمن عضو مجلس إدارة بتروجت والمشرف على فريق الكرة، أن خبرات لاعبيه القليلة كانت السبب في تلقي فريقه أهدافا في الأوقات الحاسمة من المباريات.

وتعادل بتروجت أمام الزمالك بهدف لكل فريق رغم تقدم الفريق البترولي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بهدف، إلا أنه تلقى هدف التعادل بعدها بثوان.

وأوضح أيمن في تصريحات إذاعية عبر راديو إنرجي: "تلقينا أهدافا في التوقيتات الحاسمة 90+ أمام الزمالك والإسماعيلي وزد لأن متوسط أعمار لاعبينا صغير".

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وأكمل: "خبرات اللاعبين في الدوري قليلة ولم يكتسبوا الخبرات الكافية للحفاظ على المكسب في هذه الأوقات".

وعن موقف لاعبيه من تلقي عروض للرحيل، رد: "كل لاعبي بتروجت عقودهم مستمرة لأكثر من موسم قادم باستثناء رشاد المتولي الذي رفض عروض التجديد في بداية ووسط الموسم."

وأضاف: "لو كانت رغبتنا الاستفادة المادية لرحل رشاد المتولي في انتقالات يناير، ولكننا رفضنا عروض رحيله لأن هدفنا استمراره مع الفريق".

وأتم: "نحترم رغبة لاعبينا، مثلما حدث مع أحمد رضا الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى الأهلي".

ويحتل بتروجت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

رشاد المتولي بتروجت الدوري
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