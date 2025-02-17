وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 15:53

كتب : حامد وجدي

أحمد الجفالي لاعب الزمالك ووكيله وسيم غرمول

أبدى وسيم غرمول وكيل أحمد الجفالي لاعب الزمالك اندهاشه من الأنباء المنتشرة عن رحيله غاضبا عقب مواجهة بتروجت في الدوري.

أحمد الجفالي

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك الجفالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد إصابة أحمد زيزو بالمواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال وسيم غرمول وكيل أحمد الجفالي لـ FilGoal.com: "غير صحيح غضب الجفالي ورحيله بمفرده عقب مواجهة بتروجت، وفي الحقيقة هو أمر مضحك لأن أحمد لا يمكنه المغادرة بمفرده لأنه لا يمتلك سيارة كما أنه لا يعرف القاهرة حتى الآن، ومن المستحيل أن يغادر بدون الفريق".

أخبار متعلقة:
عودة للرباعي.. في الجول يكشف تطورات موقف مصابين الأهلي قبل مواجهة الزمالك مران الأهلي - تأهيل كريم فؤاد وعطية الله.. وتدريبات استشفائية استعدادا للزمالك خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري للقمة بين الأهلي والزمالك كولر: سعيد بمستوى محمد عبد الله.. ولن أخبركم بخطتي ضد الزمالك

وشدد "الجفالي لم يكن محبطا كما قيل بسبب مشاركته في نهاية المباراة، لأنه كان يعلم أنه لن يحصل على الكثير من الوقت في هذا اللقاء".

وأوضح "اللاعب يركز على إعداد نفسه والتكيف حتى يتمكن من مساعدة الفريق".

وكشف وسيم غرمول "الجفالي يشعر بالراحة مع زملائه في الزمالك، واللاعبون التونسيون يساعدونه على التكيف وهو معجب بخطوة الانضمام إلى الفريق".

واختتم وكيل الجفالي تصريحاته "اللاعب يشعر أن جودة الفريق جيدة وتواجده رفقة لاعبين فازوا بالألقاب من قبل سيمنحه الخبرة اللازمة وسيساعده ذلك على التعلم سريعا".

الدوري المصري أحمد الجفالي الزمالك
نرشح لكم
الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+ مباشر الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(2) إنبي.. جووول التعادل التشكيل - زلاكه وبلحاج أساسيان مع سيراميكا.. وثلاثي هجومي يقود إنبي عودة للرباعي.. في الجول يكشف تطورات موقف مصابين الأهلي قبل مواجهة الزمالك مران الأهلي - تأهيل كريم فؤاد وعطية الله.. وتدريبات استشفائية استعدادا للزمالك رمضان: نخطط لضم صفقات قبل كأس العالم للأندية.. وقيد معلول قرار من الإدارة مواعيد مباريات الإثنين 17 فبراير 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري وبرشلونة من أجل القمة
أخر الأخبار
كوبي: تأكد غياب لوكاس فاسكيز عن لقاء مانشستر سيتي 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يهدد بمقاطعة جائزة رجل المباراة بعد ما حدث مع بنتايك 26 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - بمشاركة المصنفين الأوائل.. لاعبو مصر يخوضون منافسات تكساس المفتوحة 41 دقيقة | رياضات أخرى
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 25 للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - مسار يضم لاعبة جديدة من الزمالك مقابل مليون جنيه ساعة | رياضة نسائية
بتروجت: رشاد المتولي رفض تجديد عقده.. وسببان لتلقي أهداف 90+ ساعة | الدوري المصري
وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة ساعة | الدوري المصري
بعد عودة مذهلة للملاعب.. بن طالب: هذه اللقطات ستظل في ذاكرتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة