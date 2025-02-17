وكيل الجفالي ينفي لـ في الجول رحيله غاضبا: كيف سيغادر بمفرده وهو لا يعلم شيئا بالقاهرة

أبدى وسيم غرمول وكيل أحمد الجفالي لاعب الزمالك اندهاشه من الأنباء المنتشرة عن رحيله غاضبا عقب مواجهة بتروجت في الدوري.

أحمد الجفالي النادي : الزمالك الزمالك

وشارك الجفالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد إصابة أحمد زيزو بالمواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال وسيم غرمول وكيل أحمد الجفالي لـ FilGoal.com: "غير صحيح غضب الجفالي ورحيله بمفرده عقب مواجهة بتروجت، وفي الحقيقة هو أمر مضحك لأن أحمد لا يمكنه المغادرة بمفرده لأنه لا يمتلك سيارة كما أنه لا يعرف القاهرة حتى الآن، ومن المستحيل أن يغادر بدون الفريق".

وشدد "الجفالي لم يكن محبطا كما قيل بسبب مشاركته في نهاية المباراة، لأنه كان يعلم أنه لن يحصل على الكثير من الوقت في هذا اللقاء".

وأوضح "اللاعب يركز على إعداد نفسه والتكيف حتى يتمكن من مساعدة الفريق".

وكشف وسيم غرمول "الجفالي يشعر بالراحة مع زملائه في الزمالك، واللاعبون التونسيون يساعدونه على التكيف وهو معجب بخطوة الانضمام إلى الفريق".

واختتم وكيل الجفالي تصريحاته "اللاعب يشعر أن جودة الفريق جيدة وتواجده رفقة لاعبين فازوا بالألقاب من قبل سيمنحه الخبرة اللازمة وسيساعده ذلك على التعلم سريعا".