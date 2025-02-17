بعد عودة مذهلة للملاعب.. بن طالب: هذه اللقطات ستظل في ذاكرتي

أكد الجزائري نبيل بن طالب لاعب وسط ليل أن لقطات عودته للملاعب بعد الإصابة بسكتة قلبية قبل عدة أشهر وتسجيل هدف بعد دخوله بدقائق عقب العودة ستظل في ذاكرته للأبد.

ولا زال قلب الجزائري نبيل بن طالب ينبض بحب كرة القدم، فبعد أزمة قلبية مفاجئة وبعد 4 دقائق فقط من عودته للمشاركة في المباريات سجل وقاد فريقه ليل للفوز.

وقال بن طالب في تصريحات لشبكة DAZN: "إنها لحظة خاصة بالنسبة لي. لم أكن أعلم أنني سأشارك، لكن حين لعبت الركلة الركنية كنت أعلم أنني سأسجل".

وأضاف "كان لابد أن تسير الأمور بهذه الطريقة، إنه أمر لا يصدق. هذه اللقطات ستظل في ذاكرتي طوال حياتي. هناك أشياء لا تنساها".

February 16: Nabil Bentaleb's day 🇩🇿🥹 pic.twitter.com/bVkDukKeFn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 16, 2025

وانتصر ليل على رين في الجولة 22 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-0 أقيمت على ملعب الأول.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وبعد 8 أشهر من الغياب حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأهدر تشوبا أكبوم ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح ليل، وألغت تقنية الفيديو هدفا له في الدقيقة 68.

وشارك بن طالب لأول مرة بعد غياب 8 أشهر في الدقيقة 76، ولم يحتج سوى 4 دقائق فقط من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء.

ويعد ذلك أول هدف لبن طالب مع ليل وفي المباراة رقم 35 له. وهو أول هدف له منذ أبريل 2023 عندما سجل مع أنجيه ضد رين.

وبعد 6 دقائق ومن ثالث محاولة سجل أكبوم هدف ليل الثاني.

الفوز رفع رصيد ليل لـ 38 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري الفرنسي.

فيما ظل رين في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.