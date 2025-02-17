انتهت الدوري - سيراميكا كليوباترا (2)-(2) إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا أمام إنبي في الجولة الـ14 من بطولة الدوري.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

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نهاية المباراة

ق59. جوووول الثاني لإنبي عن طريق رفيق كابو بعد انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم سيراميكا كليوباترا 2-1

ق 45+2.. جووول لسيراميكا كليوباترا عن طريق زلاكه ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 33.. جووووول تقليص الفارق برأسية قوية من هشام عادل في شباك سيراميكا.

ق 28.. جووووول أحمد بلحاج يسجل الهدف الثاني لسيراميكا بعد تمرير جماعي بين زلاكه ولاكاي ثم بلحاج

ق 22.. جوووووول الهدف الاول لسيراميكا كليوباترا بعد مروره من الحارس ليسددها في الشباك.

ق 11.. عبد الرحمن سمير حارس إنبي يتألق ويمنع هدف محقق بعد تسديدة من توني لاعب وسط سيراميكا قبل أن تتخطى المرمى.

ق 5.. دفاع إنبي يتألق ويبعد تمريرة عرضية من حسين السيد قبل وصولها إلى زلاكه داخل منطقة الـ6 ياردات لتتحول الكرة إلى ركنية.

بداية المباراة