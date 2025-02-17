عودة للرباعي.. في الجول يكشف تطورات موقف مصابين الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بدأ الأهلي استعداداته لمباراة القمة أمام الزمالك والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وواصل الأهلي تدريباته بقيادة مارسيل كولر دون راحة استعدادا لمواجهة القمة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن التدريبات الجماعية اليوم الإثنين شهدت عودة الرباعي المصاب للمشاركة بشكل طبيعي.

إذ شارك أشرف بنشرقي وعلي معلول وطاهر محمد وعمر كمال في المران الجماعي اليوم الإثنين استعدادا للقمة.

ويحسم الجهاز الفني موقف المصابين العائدين للمشاركة في التدريبات من مباراة القمة وفقا للتدريبات المقبلة خلال الأسبوع الجاري.

وواصل المغربي يحيى عطية الله البرنامج التأهيلي استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من جديد بعد الإصابة التي لحقه به في الوجه.

ومن المستبعد لحاق عطية الله بمواجهة الزمالك، بينما يتم تأهيله ليكون جاهزا عقب منافسات الدور الأول وبعد المشاركة في مرحلة حسم اللقب.

أما ياسر إبراهيم فلا يزال مدافع الأهلي يعاني من الإصابة التي لحقت به ولن يكون جاهزا خلال الشهر الجاري.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية في نهاية يناير الماضي.