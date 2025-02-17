مران الأهلي - تأهيل كريم فؤاد وعطية الله.. وتدريبات استشفائية استعدادا للزمالك

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في الجولة الـ15 من بطولة الدوري في تمام السابعة مساء السبت المقبل 22 فبراير، على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع الطاقم المعاون لوضع الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة.

ومنح الجهاز الفني راحة لعدد من اللاعبين بعد المشاركة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واكتفت بقية المجموعة بتدريبات استشفائية وخططية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ونفذ الثنائي كريم فؤاد ويحيى عطية الله البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق اليوم.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، على ملعب برج العرب.

وسجل رباعية الأهلي مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

ويعود استاد القاهرة لاستضافة المباريات مجددا بعد غياب خلال آخر 4 جولات من أجل إجراء صيانة لأرضية الملعب.

بينما تعادل الزمالك مع بتروجت 1-1 في المباراة الأولى لمدربه الجديد جوزيه بيسيرو.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 32 نقطة، انتظار لنتيجة مباراة بيراميدز (30 نقطة) مع مودرن سبورت.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.