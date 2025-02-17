بمشاركة ستة فرق بينهم الأهلي وأستون فيلا.. زد يستضيف بطولة ودية دولية للناشئين

يستضيف نادي زد بملاعب الشيخ زايد بطولة دولية لفرق الناشئين مواليد 2010.

وتقام البطولة على ملاعب النادي خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

وتشارك ستة فرق في البطولة الودية بينهما الثنائي المصري الأهلي وزد.

وجاءت الأندية المشاركة كالآتي:

الأهلي - زد - أستون فيلا الإنجليزي - فيسيل كوبي الياباني - كولومبوس كرو الأمريكي - أسيك الإيفواري.

ويستضيف نادي زد خلال السنوات الماضية بطولات ودية دولية للناشئين بمختلف الأعمار.

ويأتي تنظيم بطولة زد للبطولات الودية الدولية، في إطار استراتيجية إدارة النادي لإعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها أندية محلية وأجنبية كبرى، لتوفير احتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة، واكتساب خبرات اللعب في المنافسات الكبرى.

كما تحرص إدارة نادي زد الرياضي، على توفير كل احتياجات الفرق المشاركة، لإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات دولية كبرى، وكذلك تنظيم جولة سياحية للفرق الأوروبية المشاركة في عدد من المناطق الأثرية بالقاهرة والجيزة، لدعم جهود الترويج للسياحة المصرية.