كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات قائمة الفرق النهائية استعدادا لمواجهتي رواندا في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة رواندا في الدور الأول من التصفيات بشهر فبراير الجاري.

ويلعب منتخب سيدات مصر تحت قيادة أحمد رمضان مباراة الذهاب أمام رواندا يوم 21 فبراير في تمام الثالثة عصرا، بينما الإياب على استاد هيئة قناة السويس يوم 25 من الشهر ذاته في تمام السادسة مساء.

وجاءت قائمة منتخب مصر للسيدات كالآتي:

منار السيد هاني - فرح سمير - أميرة محمد - عهد طارق - ياسمين محمد - منة عزت - مروة توفيق - حبيبة عصام - كنزي مجدي - حبيبة وليد - مهيرة علي - ندى عماد - يارا صبري - حلا مصطفى - نور عبد الواحد - ثريا أشرف - نورا خالد - رودينا عبد الرسول - إيمان حسن - نهى طارق - حبيبة عماد.

وحال تأهل منتخب سيدات مصر إلى الدور الثاني، يصعد المنتخب لمواجهة غانا في الجولة الأخيرة بشهر أكتوبر المقبل.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الإستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.