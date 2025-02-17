روديجر وألابا جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 14:02

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هدف دي بروين

استعاد ريال مدريد الثنائي أنطونيو روديجر وديفيد ألابا قبل مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد خسارته 2-3 على ملعبه في الذهاب.

وشارك الثنائي في التدريب الجماعي لريال مدريد يوم الاثنين لتتأكد جاهزيتهما لمواجهة مانشستر سيتي.

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وذكرت جريدة ماركا أن روديجر قد يشارك كأساسي ضد الفريق السماوي لو أصبح لائقا بنسبة 100%.

فيما أفادت جريدة أس أنه من المتوقع أن يدخل أنطونيو روديجر وديفيد ألابا قائمة مباراة مانشستر سيتي.

يذكر أن الدولي النمساوي عاد للمشاركة في المباريات قبل أسابيع قليلة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لنحو عام.

وأفاد ريال مدريد في بيان حين أصيب مجددا: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا أثبتت إصابته في العضلة الضامة لساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ألابا عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب المدافع النمساوي لنحو 20 يوما.

وهو ما انطبق أيضا على زميله في الدفاع أنطونيو روديجر.

وغاب الثنائي عن مباريات ريال مدريد ضد كل من، ليجانيس في الكأس وأتليتكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأوساسونا في الدوري.

فيما حامت الشكوك حول قدرتهما على العودة قبل مواجهات مانشستر سيتي في إياب الملحق وجيرونا في الدوري.

وأصبحت خيارات قلب الدفاع في ريال مدريد تتمثل في راؤول أسينسيو وخيسوس فاليجو.

وشارك روديجر في كل مباريات ريال مدريد الـ34 هذا الموسم، ولم يغب سوى عن لقاء ماينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

فيما عاد ألابا للمشاركة تدريجيا، إذ لعب كبديل في مباراتين بالدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع الأخيرة.

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