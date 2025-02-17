الشرق الأوسط: لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفتح تحقيقا ضد الهلال بسبب التحكيم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقا ضد نادي الهلال ومدربه جورجي جيسوس بسبب التحكيم.

إذ يأتي ذلك القرار عقب الأحداث التي تلت مواجهة الهلال أمام الرياض في الجولة العشرين من الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأوضحت صيحفة الشرق الأوسط وفقا لمصادرها الخاصة إن مخالفة بند الإساءة الإعلامية يهدد بغرامة مالية ضد الهلال ومدربه جيسوس بسبب التصريحات وبيان النادي.

وكان نادي الهلال قد تقدم ببيان رسمي أبدى فيه اندهاشه من الحالات التحكيمية التي يتعرض لها الفريق والتي تم وصفها بـ "المريبة".

أما جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال فقد صب غضبه على طاقم التحكيم بقيادة السلفادوري إيفان بارتون.

وتساءل جيسوس عن المستوى الذي يريدون الوصول إليه من السلفادور واصفا التحكيم بالضعيف جدا.

وتعثر الهلال في 3 من آخر 4 مواجهات خاضهم بالدوري إذ تعرض للخسارة أمام القادسية قبل أن يتعادل ضد ضمك والرياض على التوالي.

ووصل رصيد الهلال إلى 48 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 20 جولة وبفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

ويحل الهلال ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي السبت المقبل.