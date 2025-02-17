سلوت: صلاح يفعل ما يقدمه رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار

أشاد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول بقدرات محمد صلاح رغم كونه يبلغ من العمر 32 عاما.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأوضح سلوت أن ما يفعله صلاح يفعله أيضا كريستيانو رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار.

وقال أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لصحيفة ميرور: "صلاح لاعب ذكي للغاية وذو خبرة، هو يعلم تحديدا أين ستهبط الكرة وهذا شيء إيجابي كونه يبلغ من العمر 32 عاما، لقد مر بالعديد من المواقف التي تجعله يشعر أن الكرة ستصل هنا مثلما شاهدنا في الهدف الثاني أمام إيفرتون".

وتابع "أعتقد أن صلاح ليس الوحيد الذي يفعل ذلك، لكن كريستيانو رونالدو لا يزال يفعل ذلك بعمر 40 عاما".

وأضاف سلوت "أرى أن الثنائي وفيرجيل فان دايك قدوة للاعبينا الأصغر سنا بالحفاظ على مدى لياقتهم وقدرتهم على تقديم الأفضل كل ثلاثة أيام".

وشدد "محمد صلاح يثبت أن سن 32 ليس عمرا كبيرا للاعب كرة القدم".

وكشف أرني سلوت "أكثر ما يثيرني أن صلاح شخص متواض جدا، يريد العمل كل يوم ليصبح لاعبا أفضل".

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته "أي مدير فني يحب العمل مع أفضل اللاعبين في العالم لأنه عندما تقود بتدريب أو تطبيق فكرة معينة يمكن لهؤلاء تنفيذها بأفضل صورة".

وينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أرسنال أقرب منافسيه.