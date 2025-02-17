رئيس بايرن: كيميتش يريد المنافسة على الألقاب.. وعليه أن يقرر

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - جوشوا كيميتش

عبر هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ عن تفاؤله بشأن تمديد جوشوا كيميتش لاعب وسط الفريق البافاري لتعاقده.

وينتهي عقد كيميتش الذي يخوضه عامه العاشر مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح هاينر في تصريحات عبر قناة بي أر الألمانية: "جوشوا كيميتش مثل أي لاعب كبير يريد أن يكون جزءًا من فريق ينافس على الألقاب."

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وأضاف "أنا متفائل بحذر بشأن تجديد كيميتش لعقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري."

وأكمل "جوشوا يدرك جيدا رؤية النادي وطموحه ومشروعه وفي النهاية عليه أن يقرر."

وأتم "بايرن في وضع جيد للمستقبل، كما يتضح من تمديد عقود مانويل نوير وألفونسو ديفيز ومؤخرا جمال موسيالا."

وارتبط جوشوا كيميتش بالانتقال إلى ريال مدريد مع نهاية عقده الصيف المقبل.

وجدد جمال موسيالا وألفونسو ديفيز تعاقدهما مع الفريق البافاري حتى عام 2030، ، فيما جدد مانويل نوير تعاقده حتى صيف 2026.

وتوج كيميتش مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، والسوبر الألماني 6 مرات، بالإضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعب كيميتش هذا الموسم في 22 مباراة بالدوري، سجل هدفا وصنع 6 أهداف، فيما لعب 9 مباريات بدوري الأبطال صنع خلالهم 4 أهداف، ولعب 3 مباريات في الكأس.

جوشوا كيميتش الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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