جوارديولا: نسبة تأهلنا أمام ريال مدريد 1%.. والواقع أننا كنا سيئين هذا الموسم

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن فرص فريقه أمام ريال مدريد في ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا صعبة.

وخسر مانشستر سيتي على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ريال مدريد، قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الأربعاء في سنتياجو برنابيو.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "نسبة تأهلنا أمام ريال مدريد من سنتياجو برنابيو هي 1%، أو لا أعرف النسبة تحديدا لكنها ستكون ضئيلة".

وتابع "المؤكد أننا سنحاول أمام ريال مدريد، نحن نسير كما كنا دائما ولكن في هذا الموسم الواقع أننا كنا بعيدين جدا وسيئين حقا في الأداء والنتائج".

وشدد "لعبنا بشكل جيد أمام نيوكاسل بالفعل، لكن هذا لن يغير الرأي أو الواقع، لكن من الجيد السفر إلى مدريد بهذه النتيجة".

وتابع "قبل خمس دقائق من نهاية مواجهة ريال مدريد كنا نتقدم 2-1، كان الأمر ليختلف لكن طالما لدينا فرصة سنحاول وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

واختتم جوارديولا تصريحاته "سبب فرصتنا الضئيلة أن النتيجة لم تكن جيدة".

وسجل عمر مرموش ثلاثة أهداف "هاتريك" مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي قبل أيام من مواجهة ريال مدريد.