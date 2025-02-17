رمضان: نخطط لضم صفقات قبل كأس العالم للأندية.. وقيد معلول قرار من الإدارة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - محمد رمضان

كشف محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي عن خطة النادي للتعاقد مع صفقات أجنبية ومحلية قبل كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس، وبورتو، وإنتر ميامي.

وأوضح رمضان في تصريحات تليفزيونية لقناة ETC: "لن نضم صفقات أجنبية لخوض كأس العالم للأندية فقط مثل حمدي فتحي".

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وأكمل: "حمدي فتحي ابن النادي ويعرف تقاليد ونظام الفريق ومن المقبول أن يتم ضمه على سبيل الإعارة لخوض كأس العالم للأندية".

ودافع رمضان عن الجيل الحالي للأهلي: "جيل حقق تاريخ كبير يُعد الأعلى في آخر 25 سنة، ليس الأمتع ولكن الأرقام تحكم".

وأضاف: "بعض اللاعبين رحلوا وارتفعت الأعمار السنية لدى البعض الآخر، ولكن الفريق مازال يحقق النتائج الإيجابية بالتأهل إلى دور الثمانية قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وكذلك التواجد في صدارة الدوري".

واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا.

وعن عودة علي معلول، رد: "إصابة معلول كانت صعبة خاصة في تلك المرحلة السنية، وعودته تحتاج بعض الوقت، ولكنه الآن سليم بنسبة 100 %، والآن يستعيد عافيته البدنية والذهنية".

وأشار إلى أن قرار قيد معلول كان من قبل الإدارة: "لم نوفق في التعاقد مع صفقة أجنبية خامسة، ولذلك قررت الإدارة أن علي معلول الأولى أن يتم قيده".

وتحدث رمضان عن كواليس تعيينه مديرا رياضيا في الأهلي: "منصب المدير الرياضي جديد في الكرة المصرية، كنت أعرفه نظريا، ولهذا اتفقت مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أن أعمل لمدة 3 أو 4 أشهر حتى الانتقالات الشتوية لوضع لوائح خاصة للفريق الأول ولم أتفرغ لمنصب المدير الرياضي".

وأتم: "محمد شوقي انتقلت له صلاحياتي كمدير للكرة، وانتقلت للمرحلة الثانية بالتخطيط للمرحلة المقبلة من تعاقدات وتقليل الأعمار السنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة كولر ومحمد شوقي مدير الكرة وممثلي في الجهاز، ولجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب".

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