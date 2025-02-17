مدرب ليل: لقطة عودة بن طالب بعد السكتة القلبية تستحق التصوير في فيلم سينمائي

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

نبيل بن طالب - ليل

وصف برونو جينيسيو مدرب ليل لقطة عودة الجزائري نبيل بن طالب للملاعب بأنها تستحق التصوير في فيلم سينمائي.

ولا زال قلب الجزائري نبيل بن طالب ينبض بحب كرة القدم، فبعد أزمة قلبية مفاجئة وبعد 4 دقائق فقط من عودته للمشاركة في المباريات سجل وقاد فريقه ليل للفوز.

وقال جينيسيو في تصريحات للصحفيين: "هدف نبيل بن طالب بعد غيابه الطويل بسبب إصابته بسكتة قلبية؟ يستحق أن يتم تصويره في فيلم سينمائي".

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وأضاف "من الواضح أن الفوز كان مهمًا بعد الأداء السيئ الأسبوع الماضي. ولكن الأهم من ذلك، في ظل هذه الظروف، أنه يمنح المزيد من الفرحة، لنبيل بن طالب وكذلك للاعبين الآخرين".

وأكمل مدرب ليل "أنا لا أؤمن بالحظ، لقد استحق بن طالب ذلك، لقد آمن بنفسه. إنها قصة رائعة لا تصدق".

وأتم "هدف نبيل وضعنا في حالة من السعادة الغامرة، من الصعب وصف ذلك. هذه اللحظة ستظل محفورة في تاريخ النادي".

وانتصر ليل على رين في الجولة 22 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-0 أقيمت على ملعب الأول.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وبعد 8 أشهر من الغياب حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأهدر تشوبا أكبوم ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح ليل، وألغت تقنية الفيديو هدفا له في الدقيقة 68.

وشارك بن طالب لأول مرة بعد غياب 8 أشهر في الدقيقة 76، ولم يحتج سوى 4 دقائق فقط من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء.

ويعد ذلك أول هدف لبن طالب مع ليل وفي المباراة رقم 35 له. وهو أول هدف له منذ أبريل 2023 عندما سجل مع أنجيه ضد رين.

وبعد 6 دقائق ومن ثالث محاولة سجل أكبوم هدف ليل الثاني.

الفوز رفع رصيد ليل لـ 38 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري الفرنسي.

فيما ظل رين في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

نبيل بن طالب ليل
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