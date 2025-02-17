مواعيد مباريات الإثنين 17 فبراير 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري وبرشلونة من أجل القمة

تستأنف مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مواجهات.

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الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي على استاد هيئة قناة السويس في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في تمام السابعة مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو بحثا عن اعتلاء قمة الترتيب واستغلال تعثر ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يشهد اليوم الإثنين إقامة 4 مباريات من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الجولة الختامية.

ويحل السد القطري ضيفا على باختاكور الأوزبكي في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس آسيا 1.

بينما يحل النصر ضيفا على برسيبوليس الإيراني في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كما يحل العين الإماراتي ضيفا على الشرطة العراقي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت 2.

وأخيرا يستضيف أهلي جدة فريق الغرافة القطري في تمام الثامنة مساء.

ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.