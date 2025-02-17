مواعيد مباريات الإثنين 17 فبراير 2025.. ثلاث مواجهات في الدوري وبرشلونة من أجل القمة

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 10:47

كتب : FilGoal

بيراميدز

تستأنف مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مواجهات.

لمعرفة كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - الأهلي ضد الزمالك.. موعد مباراة القمة والقناة الناقلة بعد انقطاع لـ 3 أشهر.. حسين الشحات يكسر صمته التهديفي في الدوري دوري المحترفين – المقاولون العرب ينتصر من جديد.. وخسارة طنطا الـ 22 على التوالي.. اتحاد جدة يبتعد في صدارة الدوري برباعية ضد الوحدة

الدوري المصري

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي على استاد هيئة قناة السويس في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في تمام السابعة مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق رايو فايكانو بحثا عن اعتلاء قمة الترتيب واستغلال تعثر ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

يشهد اليوم الإثنين إقامة 4 مباريات من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة في الجولة الختامية.

ويحل السد القطري ضيفا على باختاكور الأوزبكي في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس آسيا 1.

بينما يحل النصر ضيفا على برسيبوليس الإيراني في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كما يحل العين الإماراتي ضيفا على الشرطة العراقي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت 2.

وأخيرا يستضيف أهلي جدة فريق الغرافة القطري في تمام الثامنة مساء.

ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

الدوري المصري بيراميدز مودرن سبورت
نرشح لكم
رمضان: نخطط لضم صفقات قبل كأس العالم للأندية.. وقيد معلول قرار من الإدارة زيزو يكشف كواليس صدمة حفل كاف وسر حب جماهير الأهلي له محمد رمضان: لا تعليق على تجديد الشناوي.. وحدث تغيير في موقف أكرم لن أفصح عنه رمضان: الأهلي كان على وشك ضم التعمري.. وتغيير المناخ سبب تألق إمام عاشور ميدو: لن نتحدث عن تجديد عقد لاعب قبل مباراة الأهلي.. ولن نقيم بيسيرو حاليا خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري للقمة بين الأهلي والزمالك مصدر من المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حصول بنتايك على جائزة رجل مباراة بتروجت كولر: سعيد بمستوى محمد عبد الله.. ولن أخبركم بخطتي ضد الزمالك
أخر الأخبار
كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا 8 دقيقة | رياضة نسائية
روديجر وألابا جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مسؤولو ريال مدريد يستمعون لما دار في غرفة VAR أمام إسبانيول 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
الشرق الأوسط: لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تفتح تحقيقا ضد الهلال بسبب التحكيم ساعة | سعودي في الجول
سلوت: صلاح يفعل ما يقدمه رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار ساعة | الكرة الأوروبية
دي ليخت: الأداء الذي نقدمه حاليا لا يليق بتاريخ مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس بايرن: كيميتش يريد المنافسة على الألقاب.. وعليه أن يقرر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش 4 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة