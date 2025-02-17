زيزو يكشف كواليس صدمة حفل كاف وسر حب جماهير الأهلي له

أبدى أحمد سيد زيزو نجم الزمالك اعتقاده أن مسألة تجديد عقده مع النادي تأخذ أكبر من حجمها.

وقال زيزو في تصريحاته لقناة دي إم سي: "لا يوجد عام جيد يمر على الزمالك. هناك ظروف مختلفة مثل تغيير مجالس الإدارات وعدم استقرار الوضع المادي. الشيء الوحيد الثابت هو الجمهور. أتتني عدة عروض ولكن يصعب ترك هذا الجمهور. الانتماء يغلب على الاحترافية بطريقة ما في النهاية".

وأضاف "نعرف جميعا أن النادي لديه أولويات وهناك 7 لاعبين آخرين يجددون عقودهم ويجب أن يحظى الكل بنفس أهمية زيزو".

وأوضح "لا يجب الحديث عن تجديد عقد لاعب واحد فقط. هناك العديد من اللاعبين يجددون عقودهم حتى خارج الزمالك ولا يتم الحديث عنهم".

وعن حب جماهير الأهلي له قال: "ربما لأنهم لم يروا مني شيئا سيئا ولم أرَ منهم أنا ذلك أيضا. ليس من تربيتي أن أسخر من أحد أو أهاجم الأهلي لكي تحبني جماهير الزمالك أكثر ولا أرى هذه اللقطات تدوم. هم يحترموني وأنا أبادلهم الاحترام".

أما عن عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في حفل كاف قال: "اتصل بي شخص وطلب مني حضور حفل كاف وقال لي إني مرشح بنسبة كبيرة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة. الجائزة لا تعنيني فرديا بل كنت أريد ذكر اسم الزمالك وأن أصبح أول لاعب يفوز بها من النادي".

وتابع "لم يتم إبلاغي رسميا بشيء بل قيل لي من شخص موثوق فيه إن التصميمات جاهزة للإعلان عن فوزي بالجائزة. كنت مهيئا نفسيا لهذا الفوز وأشعر بالفخر ثم فوجئت بفوز رونوين ويليامز بجائزة أفضل حارس وأفضل لاعب".

واختتم "يفترض أن تنحصر جائزة "اللاعب" بيني وبين حسين الشحات وليس الحارس.. وفي غياب الشحات كانت فرصتي أكبر وفقا لما قيل لي".