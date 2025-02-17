قلبه لا زال ينبض.. بن طالب يعود بعد غياب ويسجل لقيادة ليل للفوز على رين

الإثنين، 17 فبراير 2025 - 00:06

كتب : إسلام أحمد

نبيل بن طالب - ليل

لا زال قلب الجزائري نبيل بن طالب ينبض بحب كرة القدم، فبعد أزمة قلبية مفاجئة وبعد 4 دقائق فقط من عودته للمشاركة في المباريات سجل وقاد فريقه ليل للفوز.

وانتصر ليل على رين في الجولة 22 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-0 أقيمت على ملعب الأول.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

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وبعد 8 أشهر من الغياب حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأهدر تشوبا أكبوم ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح ليل، وألغت تقنية الفيديو هدفا له في الدقيقة 68.

وشارك بن طالب لأول مرة بعد غياب 8 أشهر في الدقيقة 76، ولم يحتج سوى 4 دقائق فقط من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء.

ويعد ذلك أول هدف لبن طالب مع ليل وفي المباراة رقم 35 له. وهو أول هدف له منذ أبريل 2023 عندما سجل مع أنجيه ضد رين.

وبعد 6 دقائق ومن ثالث محاولة سجل أكبوم هدف ليل الثاني.

الفوز رفع رصيد ليل لـ 38 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري الفرنسي.

فيما ظل رين في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

ليل رينجرز الدوري الفرنسي نبيل بن طالب
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