قلبه لا زال ينبض.. بن طالب يعود بعد غياب ويسجل لقيادة ليل للفوز على رين

لا زال قلب الجزائري نبيل بن طالب ينبض بحب كرة القدم، فبعد أزمة قلبية مفاجئة وبعد 4 دقائق فقط من عودته للمشاركة في المباريات سجل وقاد فريقه ليل للفوز.

وانتصر ليل على رين في الجولة 22 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-0 أقيمت على ملعب الأول.

وأصيب بن طالب بسكتة قلبية في يونيو الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية لتزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب.

وبعد 8 أشهر من الغياب حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأهدر تشوبا أكبوم ركلة جزاء في الدقيقة 44 لصالح ليل، وألغت تقنية الفيديو هدفا له في الدقيقة 68.

وشارك بن طالب لأول مرة بعد غياب 8 أشهر في الدقيقة 76، ولم يحتج سوى 4 دقائق فقط من أجل تسجيل أول أهداف اللقاء.

80’ I 🔴 0-1 ⚪️ LES FRISSONS !!! 🥹 C'est Nabil Bentaleb qui délivre le LOSC quelques minutes après son retour sur les terrains suite à son accident cardiaque en juin dernier ! Quelle belle histoire ❤️🩶#SRFCLOSC x @signiticapp pic.twitter.com/GAtKKsqfzo — LOSC (@losclive) February 16, 2025

ويعد ذلك أول هدف لبن طالب مع ليل وفي المباراة رقم 35 له. وهو أول هدف له منذ أبريل 2023 عندما سجل مع أنجيه ضد رين.

وبعد 6 دقائق ومن ثالث محاولة سجل أكبوم هدف ليل الثاني.

الفوز رفع رصيد ليل لـ 38 نقطة في المركز الخامس بترتيب الدوري الفرنسي.

فيما ظل رين في المركز الـ 13 برصيد 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.