يواصل التألق.. أنتوني يسجل ويصنع في فوز بيتيس على سوسيداد بثلاثية

حقق ريال بيتيس الفوز على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت استمرار تألق أنتوني مع بيتيس والذي سجل وصنع خلال المباراة.

وسجل أنتوني 3 أهداف وصنع آخر خلال 4 مباريات بقميص بيتيس منذ الانضمام للفريق في شهر يناير.

المباراة شهدت طرد لاعبين من سوسيداد وهما إجور زوبيلديا وشيرالدو بيكير.

وشهد الجولة الحالية من الدوري الإسباني 6 بطاقات حمراء خلال 9 مباريات حتى الآن وفي انتظار مباراة الغد بين برشلونة ورايو فايكانو والتي ستكون الأخيرة بالدوري.

الفوز رفع رصيد بيتيس للنقطة 32 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة 31 في المركز 11.

الطرد الأول في المباراة كانت لزوبيلديا لاعب سوسيداد في الدقيقة 20.

وبالدقيقة 33 أهدر جيوفاني لو سيلسو لاعب بيتيس ركلة جزاء تصدى لها ريميرو حارس سوسيداد.

الشوط الأول شهد تصدي العارضة لفرصتين بواقع واحدة لكل فريق.

في الشوط الثاني تقدم بيتيس عن طريق أنتوني في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

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وسجل مارك روكا الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 5 دقائق أضاف روكا الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من أنتوني.

وفي الدقيقة 75 تحصل شيرالدو بيكير لاعب سوسيداد على بطاقة حمراء ليكمل الفريق المقباراة بتسعة لاعبين.