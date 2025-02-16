لن تتصدر يا غريمي.. يوفنتوس ينتصر على إنتر ويمنعه من اعتلاء القمة

الأحد، 16 فبراير 2025 - 23:51

كتب : FilGoal

كونسيساو - إنتر - يوفنتوس

انتصر يوفنتوس على إنتر بنتيجة 1-0 في دربي إيطاليا لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي الذي أقيم على ملعب البيانكونيري.

وسجل فرانسيسكو كونسيساو هدف اللقاء الوحيد.

ومنع يوفنتوس غريمه إنتر من تصدر الترتيب، إذ أوقف رصيده لـ 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي.

أخبار متعلقة:
جازيتا: يوفنتوس يفكر في تمديد إعارة كولو مواني يواصل انطلاقته الرائعة.. كولو مواني يقود يوفنتوس للفوز على كومو الصفقة الرابعة.. يوفنتوس يضم لويد كيلي من يوفنتوس مدافع نيوكاسل يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس.. والتفاصيل المالية

فيما ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 46 نقطة في المركز الرابع متفوقا على لاتسيو بفارق الأهداف، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وأصبح كونسيساو ثالث برتغالي يسجل ليوفنتوس ضد إنتر بعد كريستيانو رونالدو وروي جيل باروش.

وباتت عائلة كونسيساو "بعبعا" لإنتر، ففاز الأب على النيراتزوري في كأس السوبر الإيطالي وسجل الابن في الدربي المحلي.

وصف المباراة

فشل يوفنتوس مبكرا في استغلال هفوة دفاعية بتسديدة من نيكو جونزاليس علت العارضة في الدقيقة 3.

وتألق دي جريجور في التصدي لمقصية مهدي طارمي في الدقيقة 19، وأهدر دينزل دومفريس فرصة التسجيل من المتابعة.

ورد سومر بالتألق في التصدي لتسديدة كونسيساو في الدقيقة 22، ثم منع رأسية كولو مواني بعد دقيقة.

وفي الدقيقة 29 تصدى الدفاع لتصويبة ديماركو.

ومنع القائم فرصة تقدم إنتر من تسديدة دومفريز في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الثاني، أهدر لاوتارو مارتينز بغرابة فرصة التسجيل بعدما حاول التسديد لكن الكرة ارتطمت بقدمه لخارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

وتألق دي جريجور في التصدي ببراعة لتصويبة دومفريز وحولها لركنية في الدقيقة 69.

وأشعل كونسيساو اللقاء بتصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 74.

وأبعد دومفريز فرصة الهدف الثاني لإنتر بعد تصويبة من تيون كومبينريس في الدقيقة 77.

مرت الأخيرة بمحاولات لإضافة الثاني من يوفنتوس وتراجع أداء إنتر لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري.

إنتر يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
قبله لا زال ينبض.. بن طالب يعود بعد غياب ويسجل لقيادة ليل للفوز على رين انتهت دربي إيطاليا - يوفنتوس (1)-(0) إنتر.. فوز البيانكونيري بمشاركة كوكا.. لو هافر يخسر من نيس تحت أنظار عبد المنعم التشكيل – عودة حارس توتنام وكاسيميرو أساسي مع مانشستر يونايتد جازيتا: يوفنتوس يفكر في تمديد إعارة كولو مواني هدف واحد يكفي ميلان للفوز على فيرونا قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي للمرة الأولى منذ 5 أشهر.. تير شتيجن يرتدي القفازات من جديد
أخر الأخبار
قبله لا زال ينبض.. بن طالب يعود بعد غياب ويسجل لقيادة ليل للفوز على رين 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
يواصل التألق.. أنتوني يسجل ويصنع في فوز بيتيس على سوسيداد بثلاثية 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لن تتصدر يا غريمي.. يوفنتوس ينتصر على إنتر ويمنعه من اعتلاء القمة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي المحتمل - الترجي يحسم لقب السوبر التونسي بصافرة مصرية 55 دقيقة | الوطن العربي
محمد رمضان: لا تعليق على تجديد الشناوي.. وحدث تغيير في موقف أكرم لن أفصحه ساعة | الدوري المصري
رمضان: الأهلي كان على وشك ضم التعمري.. وتغيير المناخ سبب تألق إمام عاشور ساعة | الدوري المصري
ميدو: لن نتحدث عن تجديد عقد لاعب قبل مباراة الأهلي.. ولن نقيم بيسيرو حاليا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تحديد عدد الحضور الجماهيري للقمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد سنوات الصراع.. مرتضى منصور يعلن انتهاء كافة خلافاته مع الخطيب 2 خبر في الجول - الأهلي يبلغ عبد القادر بموقفه من العروض وكأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف تفاصيل إصابتي إمام عاشور وربيعة أمام غزل المحلة 4 جوارديولا: هذا ما صنع الفارق في هاتريك مرموش