لن تتصدر يا غريمي.. يوفنتوس ينتصر على إنتر ويمنعه من اعتلاء القمة

انتصر يوفنتوس على إنتر بنتيجة 1-0 في دربي إيطاليا لحساب الجولة 25 من الدوري الإيطالي الذي أقيم على ملعب البيانكونيري.

وسجل فرانسيسكو كونسيساو هدف اللقاء الوحيد.

ومنع يوفنتوس غريمه إنتر من تصدر الترتيب، إذ أوقف رصيده لـ 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي.

فيما ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 46 نقطة في المركز الرابع متفوقا على لاتسيو بفارق الأهداف، بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر.

وأصبح كونسيساو ثالث برتغالي يسجل ليوفنتوس ضد إنتر بعد كريستيانو رونالدو وروي جيل باروش.

وباتت عائلة كونسيساو "بعبعا" لإنتر، ففاز الأب على النيراتزوري في كأس السوبر الإيطالي وسجل الابن في الدربي المحلي.

وصف المباراة

فشل يوفنتوس مبكرا في استغلال هفوة دفاعية بتسديدة من نيكو جونزاليس علت العارضة في الدقيقة 3.

وتألق دي جريجور في التصدي لمقصية مهدي طارمي في الدقيقة 19، وأهدر دينزل دومفريس فرصة التسجيل من المتابعة.

ورد سومر بالتألق في التصدي لتسديدة كونسيساو في الدقيقة 22، ثم منع رأسية كولو مواني بعد دقيقة.

وفي الدقيقة 29 تصدى الدفاع لتصويبة ديماركو.

ومنع القائم فرصة تقدم إنتر من تسديدة دومفريز في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

في الثاني، أهدر لاوتارو مارتينز بغرابة فرصة التسجيل بعدما حاول التسديد لكن الكرة ارتطمت بقدمه لخارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

وتألق دي جريجور في التصدي ببراعة لتصويبة دومفريز وحولها لركنية في الدقيقة 69.

وأشعل كونسيساو اللقاء بتصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس في الدقيقة 74.

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وأبعد دومفريز فرصة الهدف الثاني لإنتر بعد تصويبة من تيون كومبينريس في الدقيقة 77.

مرت الأخيرة بمحاولات لإضافة الثاني من يوفنتوس وتراجع أداء إنتر لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري.