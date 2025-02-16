رمضان: الأهلي كان على وشك ضم التعمري.. وتغيير المناخ سبب تألق إمام عاشور

كشف محمد رمضان المدير الرياضي في الأهلي عن دخول ناديه في مفاوضات لضم الأردني موسى التعمري لاعب رين الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

موسى التعمري النادي : ستاد رين إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال رمضان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنا في مفاوضات حتى اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات لضم ديريك كوتيسا أو موسى التعمري".

وأضاف "موسى التعمري أبدى موافقة على اللعب في الأهلي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية ولكن الأمور تغيرت من جهته وانتقل إلى ناد آخر".

وانتقل موسى التعمري من نادي مونبيلييه إلى ستاد رين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وواصل "أي لاعب أجنبي إذا كان لا يعرف قيمة الأهلي فلن يفيد النادي بالشكل الأنسب".

وبسؤاله هل فايلر تسبب في عدم انتقال كوتيسا للأهلي؟ "هذا غير صحيح ولا يجب أن نلوم أي شخص يبحث عن مصلحة ناديه".

وأوضح "كنا نحاول ضم صفقة في آخر يوم في فترة الانتقالات ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة".

وشدد "علي معلول كان يتدرب بشكل غير طبيعي وفي النهاية تم قيده وذلك لم يكن ضد مصلحة الأهلي لأن مصلحة الأهلي فوق الجميع".

وشرح "محمد شوقي مناسب لمنصبه في الأهلي كما أنه يتمتع بعلم التدريب، وهو يتم إعداده للمستقبل وفي منصبه لا يحتاج لرأي فني".

وأكد "لا يصح أن أترك اللاعب حتى الشهور الأخيرة من نهاية عقده ويجب أن يتم التجديد للاعبين قبل موسمين على الأقل من نهاية تعاقدهم".

وأتم تصريحاته عن تألق إمام عاشور قائلا: "المناخ المتواجد به إمام حاليا أفضل مما كان عليه سابقا، والآن إمام أصبح في حالة نضج أكبر وأيضا زملائه الحاليين أفضل من زملائه السابقين وأصبح يستمع للنصائح بشكل أكبر بالإضافة إلى اجتهاده المستمر ولذلك يجد التوفيق".