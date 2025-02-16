مصدر من المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حصول بنتايك على جائزة رجل مباراة بتروجت

الأحد، 16 فبراير 2025 - 21:51

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك ضد بتروجت

كشف مصدر من إدارة المسابقات لرابطة الأندية المصرية سبب اختيار مصطفى الجمل للحصول على رجل مباراة الزمالك ضد بتروجت.

وتعادل الفريقان في افتتاح الجولة 14 في لقاء أقيم على استاد السلام.

وأعلن المذيع الداخلي لملعب السلام فوز محمود بنتايك لاعب الزمالك بالجائزة، لكن عقب نهاية اللقاء تسلم مصطفى الجمل لاعب بتروجت الجائزة رغم ما أذيع.

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وقال مصدر من إدارة المسابقات لـ FilGoal.com: "اللجنة الفنية المكلفة لاختيار رجل مباراة الزمالك ضد بتروجت غيرت رأيها في الدقائق الأخيرة ومنحت الجائزة لمصطفى الجمل بدلا من بنتايك".

وسجل مصطفى الجمل هدف بتروجت في الدقيقة 90+4 لكن ناصر منسي أدرك التعادل بعد دقيقة واحدة مباشرة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وكشف طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية عن كيفية اختيار أفضل لاعب في مباريات الدوري المصري في حوار سابق.

وقال طه عزت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اختيار اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة في الدوري سيتم من قبل مجموعة المحللين في الاستوديو الخاص بكل مباراة عبر القناة الناقلة للدوري".

وأضاف "ومعهم معلق اللقاء وسيتم إبلاغ المسؤولين في الملعب قبل نهاية كل مواجهة باسم الفائز".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الأول ونقطتين عن الأهلي المتصدر مع خوض الفريقين لمباراة أقل.

كما ارتفع رصيد بتروجت للنقطة 18 في المركز السابع.

مصطفى الجمل بتروجت الزمالك الدوري المصري
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