انتهت دربي إيطاليا - يوفنتوس (1)-(0) إنتر.. فوز البيانكونيري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد إنتر في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 43 نقطة، فيما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

فوز إنتر يعني تصدر الترتيب بفارق نقطة عن نابولي، فيما يأمل يوفنتوس اقتحام المربع الذهبي.

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انتهت

ق 77: مراوغة وتسديدة من كومبينريس لكن دومفريس يشتت من على خط المرمى

ق 74: جووووول يوفنتوس يتقدم بالهدف الأول بتسديدة أرضية على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: تصويبة دومفريز ترتد من القائم

ق 29: فيدريكو ديماركو يسدد كرة يتصدى لها الدفاع.

ق 23: رأسية كولو مواني يتصدى لها الحارس.

ق 22: يان سومر يحول تسديدة كونسيساو لركنية.

ق 19: طارمي يسدد كرة لكن الحارس يتألق ويتصدى.

بداية اللقاء