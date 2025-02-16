كولر: سعيد بمستوى محمد عبد الله.. ولن أخبركم بخطتي ضد الزمالك

الأحد، 16 فبراير 2025 - 21:41

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الإسماعيلي - مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سعادته بمستوى محمد عبد الله لاعب فريقه الشاب، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري المصري، وأقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الشوط الأول انتهى بهدف واحد وهذه نتيجة خادعة لأن الخصم من الممكن أن يسجل ويعود للمباراة في أي وقت".

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وأضاف "حذرت اللاعبين بين الشوطين من النتيجة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني والمنافس صنع عدة فرص وكان يجب أن نحذر من النتيجة".

وأردف "استطعنا أن ننهي المباراة بفوز مستحق وسعيد باللاعب محمد عبد الله الذي لعب مباراة رائعة خاصة الشوط الثاني لكنه في الشوط الأول كان عصبيا بعض الشيء".

وأكد "أرضية الملعب جعلت المباراة صعبة للغاية، لعبت بطريقة لعب مختلفة ولدينا عدة خيارات في الخط الأمامي ويمكن اللعب بأكثر من لاعب".

وبسؤاله عن القمة ضد الزمالك قال: "كل مباراة لها حسابات مختلفة وتشكيل مختلف، أتمنى أن تكون ظروف الملعب أفضل وأن يتواجد عدد كبير من الجماهير لإضفاء المتعة على اللقاء".

وأكمل "علينا مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير، ونجهز اللاعبين بشكل مستمر، ونعمل على استجابة الجميع لما نقوم به وتقديم كرة قدم ممتعة، وتحقيق نتائج قوية من خلال التركيز خاصة في المباريات الكبيرة".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد لن أخبركم بخطتي لمواجهة الزمالك".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الأول للدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي سيلعب ضد مودرن سبورت.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ14.

رباعية الأهلي جاءت عن طريق مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

وتعد هذه هي التجربة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل.

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