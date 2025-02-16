ضربة بهدف.. ماذا قدم أحمد رضا مع الأهلي أمام الإسماعيلي

في مشاركته الأساسية الأولى بقميص الأحمر، تألق أحمد رضا لاعب وسط الأهلي الجديد وسجل هدفه الأول بالفعل.

رضا انضم إلى صفوف الأحمر في سوق الانتقالات الشتوية قادما من بتروجت.

أحمد رضا -24 عاما- سجل هدفه الأول من تسديدته الأولى، في مشاركته الأولى كأساسي.

وجاء ذلك في مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-0.

الهدف هو الثاني أيضا لرضا في الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل هدفه الأول مع بتروجت أمام الجونة في الجولة السادسة.

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ماذا قدم أحمد رضا أمام الإسماعيلي؟

لمسات الكرة: 58

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 1 من 1

التمريرات الصحيحة: 40 من 50

دقة التمرير: 80%

التمريرات في الثلث الأخير: 7

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4

المراواغات الناجحة: 1 من 1

التدخلات الناجحة: 1 من 1

اعتراض الكرة: 2

استعادة الكرة: 5

الصراعات الناجحة: 6 من 9

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 4 من 5