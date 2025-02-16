ضربة بهدف.. ماذا قدم أحمد رضا مع الأهلي أمام الإسماعيلي
الأحد، 16 فبراير 2025 - 21:07
كتب : FilGoal
في مشاركته الأساسية الأولى بقميص الأحمر، تألق أحمد رضا لاعب وسط الأهلي الجديد وسجل هدفه الأول بالفعل.
أحمد رضا
النادي : الأهلي
رضا انضم إلى صفوف الأحمر في سوق الانتقالات الشتوية قادما من بتروجت.
أحمد رضا -24 عاما- سجل هدفه الأول من تسديدته الأولى، في مشاركته الأولى كأساسي.
وجاء ذلك في مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-0.
الهدف هو الثاني أيضا لرضا في الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل هدفه الأول مع بتروجت أمام الجونة في الجولة السادسة.
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ماذا قدم أحمد رضا أمام الإسماعيلي؟
لمسات الكرة: 58
الأهداف: 1
التسديدات على المرمى: 1 من 1
التمريرات الصحيحة: 40 من 50
دقة التمرير: 80%
التمريرات في الثلث الأخير: 7
الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 4
المراواغات الناجحة: 1 من 1
التدخلات الناجحة: 1 من 1
اعتراض الكرة: 2
استعادة الكرة: 5
الصراعات الناجحة: 6 من 9
الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4
الصراعات الهوائية الناجحة: 4 من 5