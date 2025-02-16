بمشاركة كوكا.. لو هافر يخسر من نيس تحت أنظار عبد المنعم

حقق نيس الفوز على لو هافر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 22 من الدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد نيس للنقطة 40 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد لو هافر عند النقطة 17 في المركز 17.

المباراة شهدت مشاركة كوكا مع لو هافر لمدة 70 دقيقة، بينما شاهد عبد المنعم فوز نيس من على مقاعد البدلاء.

تقدم نيس بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق جايتان لابورد في الدقيقة 16.

وبالدقيقة 18 سجل إتيان يوتي إنكوي الهدف الثاني لنيس بالخطأ في مرمى فريقه.

وقلص ياسين قشطة الفارق للو هافر في الدقيقة 28.

وشهدت الدقيقة 91 طرد ميلفين بارد لاعب نيس بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسجل سفيان ديوب الهدف الثالث لنيس في الدقيقة 94.

وسيلعب نيس مباراته المقبلةضد مونبلييه يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي لو هافر مع تولوز بنفس اليوم.