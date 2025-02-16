الأهلي يستعد لقمة الزمالك برباعية في شباك الإسماعيلي

الأحد، 16 فبراير 2025 - 21:00

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي ضد الإسماعيلي

حقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري المصري، وأقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 32 في المركز الأول للدوري بشكل مؤقت، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي سيلعب ضد مودرن سبورت.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ14.

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رباعية الأهلي جاءت عن طريق مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

وتعد هذه هي التجربة الأخيرة للأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهجوم قوي من الأهلي وانطلق نيتس جراديشار نحو المرمى قبل أن يتعرض للعرقلة.

وبعد توقف اللعب خرج الحكم أمين عمر لمراجعة اللعبة وعاد متحسبا ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 8 بعد خطأ على محمد نصر.

وتقدم مروان عطية ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الأهلي الأول في الدقيقة 8، وأيضا هدفه الأول بالقميص الأحمر.

وفي الدقيقة 22 سقط إمام عاشور داخل منطقة الجزاء وتوقف اللعب لإصابة كمال السيد حارس الإسماعيلي، وبعد ذلك خرج الحكم لمراجعة اللعبة.

ومرة أخرى احتسب أمين عمر ركلة جزاء للأهلي لصالح إمام عاشور بعد عرقلته من عبد الله السعيد.

وهذه المرة تقدم حسين الشحات لتسديد ركلة الجزاء لكنه وضع الكرة في العارضة مهدرا فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 26.

وسجل حسين الشحات هدفا في الدقيقة 40 لكن الحكم احتسب تسلل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

في الشوط الثاني دفع عماد سليمان مدرب الإسماعيلي بـ3 لاعبين دفعة واحدة وهم مروان حمدي ونادر فرج وعبد الرحمن الدح، بدلا من محمد زيدان ومحمد عبد السميع وإريك تراوري.

وكاد جراديشار أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعدما انفرد بالمرمى، لكن الحارس كمال السيد خرج في الوقت المناسب وأمسك الكرة.

لكن إمام عاشور نجح في إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52 بعد متابعة لفرصة خطيرة من عرضية أرضية، ليمر بالكرة من الحارس ويسددها لتصطدم في العارضة ثم تسقط في المرمى.

ومرة أخرى أهدر جراديشار فرصة للتسجيل بعدما سدد كرة أرضية بالقدم اليسرى مرت جوار القائم.

ودفع كولر بـ3 لاعبين دفعة واحدة بنزول كل من وسام أبو علي وكريم وليد وأشرف داري بدلا من جراديشار ورامي ربيعة ومروان عطية.

وكاد إمام عاشور أن يسجل الثالث بعدما وصلت له الكرة من تمريرة أحمد رضا لكنه حاول وضعها من أعلى الحارس كمال السيد الذي تصدى له.

وأسفر ضغط الأهلي عن الهدف الثالث في الدقيقة 83 الذي جاء بقدم حسين الشحات بعد مرور رائع من محمد عبد الله الذي رواغ بمهارة ثم لعب الكرة إلى إمام وبدوره مررها إلى الشحات ليضعها في الشباك.

وأكمل أحمد رضا رباعية الأهلي في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس كمال السيد التصدي لها، وذلك بعد تمريرة من محمد عبد الله.

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