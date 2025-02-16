الدوري المصري - الأهلي ضد الزمالك.. موعد مباراة القمة والقناة الناقلة

يستعد الأهلي والزمالك لخوض لقاء قمة الكرة المصرية في الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، على ملعب برج العرب.

وسجل رباعية الأهلي مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وأحمد رضا.

بينما تعادل الزمالك مع بتروجت 1-1 في المباراة الأولى لمدربه الجديد جوزيه بيسيرو.

وسجل لبتروجت مصطفى الجمل، بينما تعادل ناصر منسي للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وارتقى الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 32 نقطة، انتظار لنتيجة مباراة بيراميدز (30 نقطة) مع مودرن سبورت.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي × الزمالك

تقام المباراة يوم السبت 22 فبراير 2025.

وتنطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.